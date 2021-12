»Mens jeg sidder og taler med dig, så kan jeg se markerne og Søndersø Skov ud af vinduet. Der er råvildt og fasaner. Det er et fantastisk sted,« siger Bendt Bendtsen, som i otte år ledte Det Konservative Folkeparti.

I 2019 forlod han politik helt efter at have siddet ti år i Europa-Parlamentet. I dag - to et halvt år senere - så savner han det ikke.

»Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg godt sige dig,« siger Bendt Bendtsen og fortsætter:

»Hvis jeg af og til savner det, så åbner jeg for TV Avisen i nogle minutter og så går det over,« siger han.

Bendt Bendtsen kender godt til at være ramt af kritik. Han kender til en hård tone, som både mangeårig formand for Det Konservative Folkeparti, men også som vicestatsminister i Anders Fogh Rasmussens regeringer fra 2001 til 2008.

Men det er betydeligt værre i dag, synes han.

»Det er forfærdeligt hvad man oplever på de sociale medier. Det må jeg sige. Jeg oplever også, at politikere giver deres udsagn et nøk opad, så det i sig selv skaber debat,« siger Bendt Bendtsen.

Bendt Bendtsen har stadig travlt. Ganske meget, faktisk. Han sidder i adskillige bestyrelser, men lægger sin primære kræfter i at være arbejdende bestyrelsesformand i interesseorganisationen Synergi.

Synergi arbejder med at reducere energispild. At den energi, som vi bruger udnyttes optimalt, så man »ikke fyrer for gråspurvene,« siger han.

Bendt Bendtsen har bosat sig på Fyn lidt nord for Odense. Et sted, hvor der er plads til besøg fra de mange børnebørn. Vis mere Bendt Bendtsen har bosat sig på Fyn lidt nord for Odense. Et sted, hvor der er plads til besøg fra de mange børnebørn.

»Der er for eksempel 4.000 skolebygninger, som er dårligt energisikrede. Det giver et ringe indeklima. Undersøgelser viser, at børn i skoler med dårligt indeklima er syv år om at lære hvad andre børn lærer på seks år,« siger han engageret.

Bendt Bendtsen er i kraft af sit arbejde ofte i Bruxelles, hvor han holder møder og arbejder sammen med folk, som han kender fra sin tid i Europa-Parlamentet.

»Jeg er også ofte forbi Christiansborg for at tale med politikere og kontakter der,« forklarer han.

Selvom han ofte har sine ben i København og i Bruxelles, så er hjertet fast forankret på Fyn. Her nyder han det kapitel i sit liv, som for første gang i flere årtier er uden politik.

Bendt Bendtsen på sin ejendom nord for Odense Vis mere Bendt Bendtsen på sin ejendom nord for Odense

»Jeg havde ikke selv styret min kalender i 30 år, da jeg gik ud af politik. Det er en stor glæde at gøre nu,« siger han.

Netop da han trådte ud af politik, så tog Bendt Bendtsen et opgør med sin travle karriere som politiker og den hverdag han havde haft.

»Jeg pakkede en taske, steg op på min motorcykel og kørte afsted. Jeg nåede gennem tyve lande på fem uger,« siger Bendt Bendtsen og fortsætter:

»Jeg kørte cirka 8.000 kilometer i alt. I 25 år havde jeg kun været weekendkæreste med min kone. Jeg skulle til at starte et nyt kapitel i mit liv,« siger han.

En stor del af det kapitel er Bendt Bendtsens seks børnebørn, som er mellem 10 og et år gamle.

»Når man besøger morfar, så må man gerne spise to is om dagen, forklarer Bendtsen.

»Herude på landet, så får jeg også lært dem at skyde med bue og pil, luftgevær og den slags. Der er jo god plads,« forklarer han.

Når børnebørnene er store nok - og det er der flere af dem der er, siger Bendt Bendtsen - så får de også lov at køre på firhjulet motorcykel, så længe de er indenfor deres egen grund.

»Det er de helt vilde med,« siger han.

Han glæder sig over den fremgang, som De Konservative oplever i øjeblikket.

»Men det får mig ikke til at vende tilbage. Man skal ikke kigge sig over skulderen og vende tilbage,« siger han.

»Livet er en gave. Man skal se fremad. Også selvom man i min alder ved, at der ikke er så meget af livet tilbage, som der har været,« siger han.

Bendt Bendtsen er 67 år.