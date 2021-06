Mandag stod det klart, at Sveriges statsminister Stefan Löfven led et knusende nederlag, da han blev væltet af en mistillidsafstemning.

Men krisen i svensk politik kan markere et nybrud i svensk politik med en klar vinder.

Det vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Sverigedemokraterna har længe været holdt ude af svensk politik, og de har haft samme status i Sverige, som Dansk Folkeparti havde under Nyrup-regeringen. Det var dengang Poul Nyrup udtalte, at de aldrig ville blive stuerene,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

Poul Nyrup fik ikke ret, og siden det berømte citat fra 1999, er Dansk Folkeparti blevet et af Danmarks største partier, og i dag kan det i visse tilfælde være svært at se forskel på deres og Socialdemokratiets udlændingepolitik.

Der er Sverige langt fra, men mistillidsvotummet til Stefan Löfven kan måske bane vejen.

Et nyt valg kan i hvert fald meget vel blive grobunden for en ny politisk tid, hvor Sverigedemokraterna kommer til at spille en større rolle, mener Jakob Illeborg.

Han hæfter sig ved, at Sverigedemokraterna er blandt de partier, som har udtrykt mistillid til den siddende statsminister.

Leder af Sverigedemokraterne Henrik Vinge. (Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT/Ritzau Scanpix) Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT

»Hvis der kommer et valg, og det er der meget, som tyder på, så vil Sverigedemokraterna formentlig få et flot resultat,« vurderer Jakob Illeborg.

For modsat det svenske folketing vil et stigende antal svenske vælgere gerne være i stue med Sverigedemokraterne.

Også selv om det kolliderer med den selvforståelse, mange svenskere har, forklarer Jakob Illeborg.

»Svenskerne opfatter sig selv som humanister, og de vægter de traditionelle socialdemokratiske dyder højt, men samtidig kan de også se, at der er nogle store problemer i det svenske samfund, som de ikke har haft held til at løse med den nuværende politik.«

Jakob Illeborg peger på, at indvandringen skaber store og tydelige problemer i Sverige – blandt andet i Malmø.

Og ender den tilspidsede politiske situation i Sverige med et nyvalg, så kan det parti, som var gode nok til at vælte den siddende statsminister, måske også vise sig at være gode nok til at finde en ny regering.

»Man må forvente en ny politisk situation efter et eventuelt valg, og jeg tror, det er meget sandsynligt, at Sverigedemokraterna vil få mere indflydelse, end de har haft hidtil. Enten som playmaker, når der skal dannes regering eller ligefrem som støtteparti,« vurderer Jakob Illeborg.

Stefan Löfven har en uge til at beslutte, om han vil udskrive valg, eller om regeringen skal gå af.

Löfven blev væltet, efter hans regering havde lavet en aftale med to borgerlige partiet om en delvis liberalisering af udlejningspriserne på boliger.

Det førte til, at Vänsterpartiet truede med at trække sin støtte til regeringen og efter et forsøg på at finde en aftale, gjorde Vänsterpariet alvor af sine trusler og gik sammen med et flertal i det svenske folketing om at stille et mistillidsvotum til regeringen.