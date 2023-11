Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Venstre-manden, Troels Lund Poulsen, ligger lunt i svinget til at blive Venstres nye formand. Hvornår skal der vælges ny formand for partiet? Hurtigst muligt! Processen er allerede i gang.

Den 18. November, når Venstre holder landsmøde.

Det bliver først en gang efter nytår Hvilken tidligere statsminister har krævet en undskyldning af Troels Lund Poulsen, efter han meldte sig som kandidat til formandsposten? Anders Fogh Rasmussen

Poul Nyrup

Helle Thorning-Schmidt Og hvad har Troels Lund Poulsen gjort, der får Helle Thorning-Schmidt til at kalde ham 'uhæderlig'? Han fik kritik af en kommision for at have spredt rygter om, at Helle Thorning-Schmidts mand var homoseksuel.

Han sagde offentligt, at Helle Thorning-Schmidts meget omtalte kjole til et royalt taffel var upassende.

Han har tidligere sagt, at Helle Thorning-Schmidts regering ødelagde Socialdemokratiet. Hvilken værdi havde det Rolex-ur, som Troels Lund Poulsen i strid med reglerne modtog i gave på en rejse til Mellemøsten og som hag ham øgebnavnetr Trolex ? 268.800 kroner

468.800 kroner

68.800 kroner Troels Lund Poulsen er efteråret en garvet folketingspolitker, men hvornår blev han valgt til Folketinget første gang? 2001

1998

2005

