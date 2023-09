Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Theresa Scavenius er blevet smidt ud af Alternativets folketingsgruppe. Tidligere har hun stiftet sit eget parti, hvad hed det? Momentum

Øjeblikket

Det grønne valg Partiet lykkedes dog ikke med at få skrabet det fornødne antal underskrifter sammen til at kunne stille op til folketingsvalget. Det kræver 20.182 underskrifter, hvor mange fik Momentum? Lige knap 2000 - 1.872 underskrifter

De var så tæt på - 18.353 skrev under

20 mennesker - ikke den store succes Siden Momentum mislykkes, kom partiet og Theresa Scavenius tilbage under Alternativets vinger. Men senest er Theresa Scavenius blevet smidt ud af Alternativets folketingsgruppe. Hvorfor? Hun gik imod partilinjen om legalisering af cannabis

Alternativets folketingsgruppe anklager hende blandt andet for at være usamarbejdsvillig og grov

Efter Torsten Gejls sygemelding bestod Alternativets folketingsgruppe udelukkende af kvinder, og det ville de resterende folketingsmedlemmer godt lave om på Nu står Theresa Scavenius uden folketingsgruppe, hvem i Folketinget gør ellers det? Uffe Elbæk og Susanne Zimmer

Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen

Lars Boje Mathiesen og Jon Stephensen Udover at være folketingsmedlem er Theresa Scavenius forsker ved Aalborg Universitet. Det har tidligere skabt problemer for hende, da det kom frem, at hun fløj mellem København og universitetet i Nordjylland. Hvor mange gange på fem år fløj hun? 3 gange - det så ikke så godt ud

17 gange - av av av

24 gange - Det er jo crazy!

