Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Det er højsæson for partiernes sommergruppemøder. Tirsdag holdt det nye parti Moderaterne pressemøde i forbindelse med sit sommergruppe, men hvornår blev det nye parti stiftet? 5. maj 2022

5. juni 2022

5. juli 2023 Jon Stephensen har for nylig forladt Moderaterne og er nu løsgænger i Folketinget. Hvilket job havde han, lige før han blev valgt til Folketinget? Pressechef

Teaterdirektør

Filminstruktør Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur Løkke Rasmussen er medlem af Moderaterne. Men hvilket parti repræsenterede Bergur Løkke Rasmussen, før han blev medlem af Moderaterne? Han var ikke medlem af noget parti, før han meldte sig ind i Moderaterne

Venstre

Liberal Alliance Lars Løkke Rasmussen er Moderaternes fremtrædende formand, men hvad hedder hans hustru? Solveig

Sólrun

Soleima Moderaterne går ind for en ændring af lovgivningen vedrørende hash og hårde stoffer. Men hvad er Moderaternes politik på dette område? Moderaterne vil gøre det lovligt at besidde hash og hårde stoffer til eget forbrug

Moderaterne vil legalisere hash i hele Danmark, så det eksempelvis kan købes på apoteker

Moderaterne vil indføre en tidsafgrænset forsøgsordning ned legaliseret hash i Københavns Kommune

Er du god til at gætte ord, så prøv at spille Dagens ord lige her.