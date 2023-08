Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Jakob Ellemann-Jensen er vicestatsminister og formand for Venstre. Men hvilken ministerpost har han derudover? Finansminister

Forsvarsminister

Økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen er som bekendt for nylig vendt tilbage til dansk politik efter en stress-sygemelding. Hvor længe var han sygemeldt? 3 måneder

6 måneder

9 måneder Jakob Ellemann-Jensens far var tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Men hvad hedder hans mor? Ulla

Alice

Kirsten Jakob Ellemann-Jensen er et kendt ansigt i dansk politik. Men hvornår blev han valgt til Folketinget første gang? 2007

2011

2015 Jakob-Ellemann-Jensen havde et job som jurist i det private erhvervsliv, før han blev valgt til Folketinget. Men i hvilken virksomhed var han ansat? Terma, som blandt andet laver it-løsninger til forsvarsindustrien

Mærsk, et af verdens største rederier

GN Store Nord, som er mest kendt for sin produktion af høreapparater

