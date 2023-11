Tirsdag fremlægger regeringen sin helt unikke plan for økonomien frem mod 2030. Men regeringen er altså ikke først med den idé. Masser af planer er blevet lagt for det herrens år 2030, men hvilke?

Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvilke af disse er en del af FN s mål for 2030? Bedre adgang til diskoteker for minoriserede personer

Stop fattigdom

Giv kunstig intelligens minimal indflydelse Hvilken af disse er ikke en del af Novo Nordisk Fondens 2030-plan for sundhed? Forebyggelse og behandling inden for kardiometaboliske sygdomme såsom svær overvægt, type-2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme

Stamcellebaseret terapi rettet mod kroniske sygdomme

Forskning i cyborg-teknologi (En cyborg er et menneske, hvis krop er sammenkoblet med elektronik.) Hvilken fødevareproducent har også en 2030-plan, her med et særligt fokus på kaffe? Nestlé

Salling

McDonald s Regeringen har i sin 2030-plan afsat 19 milliarder til at dække et bestemt område, men hvilket? Klimaområdet

Psykiatrien

Det demografiske træk Hvilken ordning vil regeringen droppe i sin nye 2030-plan? Rengøringsordningen

Kageordningen

Arne-plusordningen

Har du mod på mere sjov? Prøv vores spil her.