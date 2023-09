Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Flere tidligere profiler fra De Konservative har kritiseret Søren Pape Poulsens ledelse af partiet. Hvad går kritikken blandt andet på? Det går ikke længere med en skaldet, hvid mand i halvtredserne som formand

Søren Pape Poulsen har samarbejdet for meget med partierne yderst på højrefløjen, hvilket har gjort partiet til et fløjparti

Søren Pape Poulsen bør gå af som formand på grund af de mange negative personsager, der har været Under valgkampen sidste år tog Søren Pape Poulsen en stor beslutning. Han blev skilt fra sin daværende mand Josue Medina Vasques, som inden da var hovedperson i flere historier, der satte formanden i et dårligt lys. Hvad kom frem om formandens mand? Det kom frem, at Josue stemte på Socialdemokratiet

Det kom frem, at Josue havde løjet om sin familie og sin religion

Det kom frem, at Josue ikke betalte skat i Danmark Op til valget i 2022 kunne De Konservative fejre den ene gode meningsmåling efter den anden. Meningsmålingerne toppede i august 2022 med målinger på 16,7 procent. Men hvor mange procent af danskerne endte med at stemme på partiet? 20 procent - det var helt vildt!

12 procent - ikke helt så godt, som man havde håbet, men det gik an

5,5 procent - et decideret katastrofevalg for partiet Det er ikke kun Søren Pape Poulsen, der har haft dårlige sager i pressen. Også De Konservatives medlem af Europaparlamentet, Pernille Weiss, har fået en tur i møllen. Hun bliver ikke partiets spidskandidat til parlamentsvalget i 2024. Hvorfor ikke? Flere tidligere ansatte fortalte i en intern undersøgelse om et stærkt belastet psykisk arbejdsmiljø

Flere nuværende ansatte fortalte i en intern undersøgelse om et stresset og ubehageligt arbejdsmiljø

Hun har selv ønsket det, da hun har fået nok af Bruxelles og vil tilbage til Danmark Søren Pape Poulsen giver i et opslag den 2. September på sin Facebookprofil kritikerne af hans ledelse ret i én ting. Hvilken? Der mangler en klar linje for partiet

Konservative er gået hen og blevet et fløjparti

De mange dårlige sager har været skidt for partiet

Er du god til at gætte ord, så prøv at spille Dagens ord lige her.