Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Nok engang er der drama i Alternativets folketingsgruppe, hvor partiets klimaordfører, Theresa Scavenius, denne gang ønskes ekskluderet på grund af samarbejdsvanskeligheder. Partiets tidligere leder Josephine Fock voldte også problemer, men for hvad? Hun sørgede for en vild og uhæmmet festkultur i partiet

De andre partimedlemmer var bange for hende på grund af hendes temperament og grænseoverskridende adfærd

Hun stod frem i et stort interview og fortalte, hvor højt hun elskede røde bøffer og bolognese Partiet fik sig ikke ligefrem et drømmevalg ved forrige folketingsvalg. Men dog var det usædvanligt, hvor få der sad i folketingsgruppen i slutningen af valgperioden. Hvor mange var det? De endte med fire mandater - nok til at beholde gruppestøtten, pyha

To personer blev tilbage i gruppen

Et enkelt folketingsmedlem endte med at sidde i gruppen. Torsten Gejl holdt skansen På valgnatten i 2015 kom det dengang nystartede Alternativet ind i Folketinget med hele ni mandater. Hvad sagde partistifteren og daværende formand, Uffe Elbæk, da han mødte pressen på valgnatten? Avavdvavdejrkdlavsjfavahdhakhahaddad, hvor er det amazing, det her.

Avavdvavdejrkdlavsjfkavahdkahahddad, hvor er det crazy, det her.

Jamen jeg er da helt fint tilfreds med resultatet, nu trækker vi i arbejdstøjet. Partiets daværende pressechef syntes selv, han havde fundet på en sjov idé i 2017. Det syntes resten af gruppeledelsen ikke. Hvad gik idéen ud på? Pressechefen opfordrede ansatte og folketingsmedlemmer til at sende et billede af deres pik i slap tilstand til en collage

Pressechefen foreslog, at partiets julefrokost skulle finde sted i en swingerklub

Pressechefen ville leje et privatfly til at fragte partiets medlemmer til sommergruppemødet Alternativets tidligere Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, Niko Grünfeld, fik massiv kritik, da han havde brugt 130.000 kroner af skatteborgernes penge. På hvad? At invitere flere prominente kulturpersoner på michelin-restaurant med dyre vine og kaviar

At indrette sit kontor på rådhuset, pH-lamper og dyrt højtaleranlæg blev der blandt andet købt ind

At holde en kæmpestor og dyr fest på rådhuset, da han blev valgt som borgmester

Er du god til at gætte ord, så prøv at spille Dagens ord lige her.