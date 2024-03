Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, er i en alder af blot 52 år død efter en hjerneblødning.

Hjerneblødningen ramte Søren Pape Poulsen fredag eftermiddag under et hovedbestyrelsesmøde i Det Konservative Folkeparti.

Nu reagerer B.T.s ansvarshavende chefredaktør, Simon Richard Nielsen.

»Mine tanker går i aften til Søren Papes familie og nære venner,« siger han og tilføjer:

»Jeg tænker også, at Danmark er blevet et lille stykke helt autentisk ordentlighed fattigere med Søren Papes alt for tidlige, pludselige og tragiske død.«

Politisk ordfører for De Konservative, Mette Abildgaard, ringede 112 i forbindelse med, at Søren Pape Poulsen blev ramt af en blødning i hjernen under et hovedbestyrelsesmøde i Vejen fredag.

»Opkaldet på min telefonliste viser, at det var klokken 17.26, at Søren faldt om, og jeg fik 112 i røret. I dag måtte vi indse, at håbet var ude, og vi har mistet Søren for altid,« skriver hun på Facebook.

Søren Pape Poulsen blev kørt til Odense Universitetshospital og døde lørdag klokken 13.13.

»Det er meget trist. Og chokerende. Et levet liv, der ender så brat og uden varsel sætter tanker i gang hos os alle,« siger Simon Richard Nielsen.

Efter nyheden om Søren Pape Poulsens død kom frem, har flere reageret på de sociale medier med hilsner til ham.