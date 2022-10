Lyt til artiklen

For Naser Khader var tirsdagens åbning af Folketinget den sidste med ham.

Efter en række sager om seksuelle krænkelser, B.T. blandt andet har skrevet om, besluttede Søren Pape Poulsen sidste år at smide Naser Khader ud af Det Konservative Folkeparti.

Og for to dage siden meldte han ud, at han stopper helt i politik efter næste valg.

Naser Khader, hvordan er det at være til den sidste åbning af Folketinget, inden du stopper helt i politik?

Her ses Naser Khader, der efter næste valg stopper i politik. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Det var vemodigt, men det var en fornøjelse at deltage sidste gang. Det har været en stor ære at være del af folkestyret,« siger han.

Naser Khader vil nu bruge sin tid på et nyt rejsebureau, og så vil han være med i en amerikansk tænketank.

»Man er jo ikke her for evigt. Alle har en udløbsdato her. Der skal nyt blod, nye ansigter,« siger Naser Khader.

Fortryder du noget af, det der er sket?

»Nej, nej,« siger Naser Khader, der griner, da han forlader interviewet.