»Den demokratiske samtale er under pres«

Mette Frederiksen har gang på gang turneret med fortællingen om, at demokratiet lider, at pressen er unuanceret, og at de sociale medier har skabt en underlødig tone i den offentlige debat.

Senest gentog hun sig selv lørdag, da hun stod i en direkte tv-debat med Sofie Carsten Nielsen (R) og Jakob Ellemann-Jensen (V):

»Tonen på Christiansborg er blevet alt for rå og hård. Vi har set et niveau af politisk diskussion, som ikke er huset værdigt,« lød det fra statsministeren.

Men hvis Mette Frederiksen og de øvrige partiledere virkelig ville gøre noget godt for den demokratiske samtale, så skulle de få fingeren ud og vedtage en ny offentlighedslov.

En offentlighedslov, som ikke gør det umuligt for pressen og borgerne at kontrollere magthaverne. Og som ikke giver magteliten i ministerierne og styrelserne mulighed for at mørklægge de beslutningsprocesser, som rammer danskernes hverdag.

Politikernes hegnspæle omkring sig selv er netop med til at give konspirationsteorierne frit spil på sociale medier, fordi sandheden bliver gemt bag tvivlsomme paragraffer og utallige afslag på aktindsigter.

Ja, faktisk skal vi med jævne mellemrum betale millioner af skattekroner for at få kommissioner til at grave sandheden frem.

Statsminister Mette Frederiksen under partilederdebat ved Radikale Venstres nytårsstævne med politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsen og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen i Landstingssalen på Christiansborg lørdag den 8. januar 2022.

Tag nu den omdiskuterede minksag. En ulovlig beslutning, som har kostet statskassen over 19 milliarder kroner, og som har så mange lag af lukkethed, at det er svært at hitte rede i.

Slettede sms'er, skiftende forklaringer og ellers velbegavede politikere og embedsmænd, som pludselig har mistet hukommelsen, når de bliver udspurgt om den dag, hvor de aflivede et helt erhverv uden lovhjemmel.

Her har den nuværende offentlighedslov været ren gift for demokratiet. Hvis det ikke var for fortrolige læk til pressen og et krav fra Ombudsmanden om at se sms-korrespondancer i Statsministeriet, havde meget af sandheden måske stadig været mørklagt.

Mette Frederiksen har en pointe, når hun siger, at niveauet for den politiske debat er lav. Det flyder med udokumenterede anklager og ekstreme holdninger i minksagen. Ingen tvivl om det.

Men statsministeren må også selv tage en del af skylden for tingenes tilstand.

Hendes parti har været blandt de skarpeste modstandere af en ny offentlighedslov, og senest har Enhedslisten annonceret et meget sjældent lovforslag, der skal skaffe et flertal for en ny offentlighedslov uden om regeringen.

Et demokrati er intet værd uden åbenhed. Det gælder Folketinget, regeringen, pressen og den offentlige forvaltning.

Derfor må politikerne vågne op. Udskamningen af sociale medier og 'tonen i debatten' fremstår hyklerisk, når magtelitens lukkethed netop befordrer konflikten og mistænkeliggørelsen i samfundet.