Det er blevet kaldt den potentielt største skandale i Danmark i årtier:

FE-sagen, hvor den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og Venstres nestor, Claus Hjort Frederiksen, er blevet sigtet for at røbe statshemmeligheder. Begge kan potentielt risikere 12 års fængsel.

Det er et kig ind i de allerhelligste hemmeligheder i Danmark. Dem, som bare ikke må slippe ud. Men ifølge de sparsomme informationer i sagen er statshemmeligheder alligevel sluppet ud via lækager og interviews i pressen.

Men under overfladen gemmer der sig måske en endnu større skandale: Som eksperter og ikke mindst Claus Hjort selv har hentydet gentagne gange, så ville det være underligt, hvis ikke to sigtelser af denne art har været forbi Statsministeriet og Justitsministeriet.

Med andre ord: Har Mette Frederiksen og Nick Hækkerup spillet en aktiv rolle i sigtelserne mod en toneangivende oppositionspolitiker og en tidligere spionchef?

Mandag kom B.T. med endnu en brik i det mystiske puslespil, hvor meget, meget få personer kender det fulde billede.

Via aktindsigter i sms'er kan B.T. kortlægge, at Mette Frederiksens højre hånd, departementschef Barbara Bertelsen, fik direkte besked om Lars Findsens fængsling i februar, blot fire minutter efter dommeren havde talt. Inden da havde beskeden endda nået at være forbi flere topembedsmænd.

Faktisk gik beskeden til Barbara Bertelsen så stærkt, at journalisterne, der ellers stod klar ved retten, ikke havde nået at skrive et ord.

Barbara Bertelsen fra Statsministeriet ankommer til Retten på Frederiksberg fredag den 1. april 2022.Minkkommissionen holder genafhøringer, da den skal afdække omstændighederne i forbindelse med aflivningen af minkene under coronapandemien.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Barbara Bertelsen fra Statsministeriet ankommer til Retten på Frederiksberg fredag den 1. april 2022.Minkkommissionen holder genafhøringer, da den skal afdække omstændighederne i forbindelse med aflivningen af minkene under coronapandemien.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Det beviser i sig selv ikke, at Statsministeriet og Justitsministeriet er dybt involveret i fængslingen af Lars Findsen. Men det kaster yderligere mistanke over et forløb, hvor spørgsmålene blot hober sig op.

For når Mette Frederiksens højre hånd får opdateringer i FE-sagen i samme hastighed som livescore under en fodboldkamp, beviser det i hvert fald én ting: Regeringstoppen følger minutiøst med i hver eneste lille detalje i sagen.

Justitsminister Nick Hækkerup har været den største skydeskive i sagen. I den forgangne uge valgte han dog ud af det blå at sige farvel til Christiansborg for at blive direktør i Bryggeriforeningen.

Men det mærkværdige jobskifte må ikke dæmpe spotlyset over FE-skandalen. Hver en sten i forhold til regeringstoppens indblanding skal vendes.

Én ting er, at Danmark står i den største efterretningsskandale i efterkrigstiden. Det er slemt nok i sig selv.

Men hvis regeringstoppen er dybt involveret i alvorlige sigtelser, som måske løber ud i ingenting – så har Mette Frederiksen og co. sat Danmarks troværdighed over styr.

Den slags må ikke gå ustraffet hen. Mette Frederiksen og den nye justitsminister Mattias Tesfaye må frem fra busken, så vi kan få klarhed: Er regeringen indblandet eller ej?