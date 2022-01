Skandalerne på Christiansborg hober sig op i en sådan grad, at selv de mest fantasifulde manuskriptforfattere på Netflix-serierne ikke kan følge trop.

Statsministeren undersøges for ulovligt at have beordret 17 millioner mink aflivet. En tidligere udlændingeminister og toppolitiker skal bag tremmer. Landets tredjestørste parti er ved at udslette sig selv i rent had til hinanden.

Og som om det ikke var nok – så er Danmarks tidligere spionchef samt en tidligere forsvarsminister sigtet i en sag om lækage af dybt fortrolige oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Begge kan potentielt få op til 12 års fængsel.

Man kan næsten ikke følge med mere. Desværre.

Det er ikke svært at forstå, hvorfor det kan være vanskeligt at bevare bare en smule tiltro til magthaverne, når man sidder i Thisted eller Lemvig og ser skandalerne udspille sig i medierne. Uge efter uge.

Danmarks styrke har altid været en tårnhøj vertikal tillid mellem borgerne og magtens institutioner. Uden den er den danske model reelt i fare for at styrte sammen.

Derfor er mængden af politiske skandaler ikke kun et problem for de toppolitikere og institutioner, de berører. Det er et alvorligt samfundsproblem, der blæser til den form for mistro og distance, som vi ser mellem folket og magteliten i USA, hvor voldelige demonstrationer og konspirationsteorier er sørgeligt vilkår i politik.

Med minksagen, barnebrudssagen, den kaotiske evakuering fra Afghanistan og FE-skandalen vil det ikke være underligt, hvis danskernes tillid til magthaverne når et nyt historisk lavpunkt, næste gang valgforskerne tager temperaturen på tillidsbarometeret.

Politikerne, medierne og hele ekspertvældet står med et enormt ansvar for at værne om de principper, som gør Danmark stærkt: respekten for retssamfundet, ordentligheden og et folkestyre langt væk fra nepotismens onde ånd.

Desværre ser vi eksempler på det modsatte. Som når højrefløjspartier kalder dommen over Inger Støjberg en 'politisk dom' og dermed insinuerer, at landets fremmeste dommere ikke er uvildige.

Eller når Mette Frederiksen og hendes nærmeste rådgivere sletter centrale mink-sms'er, og først efter pres fra Ombudsmanden går til bekendelse.

Sørgelige eksempler på, hvordan politiske hensyn og spin fortrænger ordentligheden.

Hvis ikke magteliten skal skabe endnu længere afstand til hr. og fru Hansen, skal der skrues alvorligt ned for den egenrådighed og magtfuldkommenhed, som har forplantet sig på magtens tinde.

Det kan kun gå for langsomt.