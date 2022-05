På Christiansborgs gange begynder det at stinke af valgflæsk og gaver, der skal lokke vælgere til.

Mens de røde taler om checks og nødhjælp til Gud og hvermand oven på inflationschokket, vil flere borgerlige partier løse priseksplosionen med skattelettelser – i bunden, i toppen og alt derimellem.

I april oplevede Danmark den største inflation i 40 år. Ikke mindre end 6,7 procent er forbrugerpriserne steget på ét år, og det kan mærkes ude i de små husholdninger.

Derfor har politikerne fundet spenderbukserne frem. Med højst et år til et folketingsvalg står partierne klar med en gaveregn til deres egne vælgere – vel og mærke i en tid, hvor vi kører med underskud på statsbudgettet.

Hvis eksperterne fra Luksusfælden kom forbi Christiansborg, ville politikerne nok få voksenskældud.

Hverken de økonomiske vismænd eller Nationalbanken er heller begejstret for den rundhåndede tilgang fra politikerne. Topøkonomer på stribe advarer mod at hælde mere brænde på bålet.

Det er især S-regeringens udspil om en ekstra ældrecheck på 5.000 kroner til landets pensionister, der har fået hug. Fordi den ikke er finansieret, vil den nemlig øge købekraften og puste endnu mere til den tårnhøje inflation.

Derfor forlod alle de borgerlige partier og Radikale Venstre også hurtigt forhandlingslokalet. Og nu må regeringen gøre det, som den burde have gjort fra start: finde pengene, før man uddeler gavechecks.

Men uden for regeringskontorerne er det ikke meget bedre.

På venstrefløjen skal de unge også have ekstra gavechecks, der kan forlænge prischokket.

Og hos flere borgerlige partier mener man, at tiden er til skattelettelser netop nu. Altså midt i en tid, hvor førende økonomer understreger, at vi ikke må puste til efterspørgslen.

Skattelettelser er i sig selv ikke en usund indsprøjtning midt i en tårnhøj inflation. Men de skal være finansieret af besparelser andre steder. Og her har nogle af de blå partiledere straks sværere ved at pege på, hvor der helt præcist skal skæres.

Gaveregnen lugter mest af alt af valgflæsk, der skal positionere partierne frem mod et valg.

Og vi må nok lære at leve med svulstige løfter, indtil Mette Frederiksen engang trykker på knappen.

Men lige nu står danskere i en ulige boksekamp mod varmeregningen og indkøbssedlen i supermarkedet. Der er brug for politikere, der tør gøre det rigtige for at få prischokket til at forsvinde hurtigst muligt. Også selv om det ikke giver kortsigtede vælgergevinster.

Så kære politikere – røde som blå: Drop jeres gaver og valgflæsk. Tag ansvar i stedet.