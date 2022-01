Elprisernes himmelflugt har ramt danskernes varme- og elregning som en tornado.

Ifølge regeringens egne tal kan det koste op mod 15.000 kroner mere på elregningen for et stort familiehus om året. Oveni kommer en varmeregning på speed, hvis man også opvarmer sit hus med el eller gas.

Det er selvfølgelig et alvorligt problem for de familier, som i forvejen har en stram økonomi. Aflyste ferier, sløjfede julegaver, og i værste fald må enkelte familier sælge deres hus for at flytte i noget mindre med bedre energimærkning.

De hårde skæbnehistorier, som vi blandt andet har fortalt i B.T. de seneste dage, får straks visse partier til at springe op af kontorstolen og love danskerne statslig hjælp til at betale elregningerne.

Men den slags barnepigementalitet er ikke nogen mirakelkur på de skyhøje energipriser, som ser ud til at fortsætte hele 2022. Det er blot en snuptagsløsning, hvor politikerne tisser i bukserne for at holde varmen.

I stedet bør politikerne på Christiansborg tage ansvar og tage fat ved det problem, som vi har haft i årtier: nemlig alt, alt for høje afgifter på el i Danmark.

Sammenlignet med øvrige EU-lande er Danmarks elafgifter en kedelig topscorer. Faktisk er cirka 4 ud af 10 kroner på elregningen ren afgift, og danskerne får dermed Europas højeste elregninger ind ad brevsprækken.

Det er endnu en skjult skat, som mange danskere slet ikke tænker over, når de tænder på stikkontakten eller skruer op på fem på radiatoren.

Nu har politikerne en god anledning til at tage ansvar og sænke de tårnhøje energiafgifter nu og her, præcis som erhvervslivet og EU opfordrede til allerede i oktober.

Gavecheck og puljer, hvor man kan søge om nødhjælp til sin elregning, kan sagtens have sin berettigelse som en redningsplanke nu og her. Men uden en reel skattereform af energiafgifterne løser nødhjælpen til elregeringen intet.

Regeringen har allerede lagt op til at sænke elafgiften frem mod 2030 i sit udspil 'Danmark kan mere I'. Men en god start vil være at fremrykke afgiftslettelserne, så danskerne hurtigere kan mærke det på pengepungen.

Den globale energikrise kalder på modige politikere, der tør tage et opgør med et fastfrosset afgiftssystem. Gøre det grønt, retfærdigt og bæredygtigt i en tid, hvor en elregning kan vælte et stramt husholdningsbudget.

Nu må tiden vise, om de danske politikere har modet.