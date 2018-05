Skat kan ikke finde en kvalificeret direktør, der vil arbejde i Aarhus som leder af afdelingen for selskabsskat.

Derfor træder BT nu til og efterlyser kandidater. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der i hele det ganske kongerige ikke findes en egnet kandidat, der vil arbejde i Danmarks andenstørste by.

Efter at have brugt 255.000 kr. på ekstern bistand til rekrutteringsprocessen, der skulle sikre målrettet search af de rette kandidater, har Skats administrende direktør måttet opgive at finde en direktør, der vil arbejde i Danmarks næststørste by.

Det er fuldstændig vanvittigt, at direktøren nægter at flytte til Aarhus. Det er jo trods alt ikke som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der flytter fra København til Brønderslev eller Landbrugsstyrelsen, der flytter fra København til Augustenborg og Tønder.

Mens en del af Skats medarbejdere skal rive deres liv op med rode og flytte til Aarhus på grund af udflytning af hovedkvarteret for selskabsskat til Smilets By, skal den nyansatte direktør Kenneth Joensen og hans ledelsessekretariat blive i København.

Det har ifølge en intern mail, som BT er i besiddelse af, simpelthen ikke været muligt at finde bare én kvalificeret direktør, som vil arbejde i Aarhus.

»Vi er nu endt med at ansætte en jyde, men han er og forbliver bosat i København. Kenneth Joensen er ganske enkelt den bedst kvalificerede til jobbet, og det har været udslagsgivende for den endelige beslutning. Det ændrer ikke ved, at hovedkvarteret etableres i Aarhus,« skrev administrerende direktør i Skat Merete Agergaard 4. april til de ansatte.

Det ryster medarbejderne i Skat på hovedet af. »Hvis ens faglighed er afgørende for, om man kan vælge, hvor i landet man vil arbejde, er der rigtig mange dygtige medarbejdere, der føler, de selv burde bestemme,« lød det fra tillidsmanden.

Motivationen for Skat-medarbejderne, der skal flytte til Aarhus lider naturligvis under, at chefen ikke selv vil flytte med. Det er et ekstremt dårligt signal at sende, at deres leder ikke vil gå forrest. Det er et endnu dårligere signal, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) endnu ikke vil kommentere sagen.

Men nu træder BT til og bistår med rekrutteringen.

Vi hører meget gerne fra fagligt kompetente personer, der er villige til at bosætte sig i byen, der tidligere har været kendt som både Smilets by og Danish for progress. Byen har både et hyggeligt cafemiljø ved åen, og råder i forbindelse med gågaden ikke blot over et Magasin-stormagasin men også det mere lokalt prægede Salling.

Og hvad er det så for særlige kompetencer, man skal besidde som direktør for selskabsskat?

Ifølge Skats administrerende direktør Merete Agergaard har hun søgt efter kandidater ud fra følgende fire kriterier:

»Dels skal man have en kapacitet, så man kan sætte sig ind i et fagligt meget komplekst område. Så skal man have en ledelsesmæssig tyngde og erfaring, der gør, at man kan stille sig i spidsen for en stor organisation med 700 dygtige medarbejdere. Man skal have erfaring fra en politisk ledet organisation. Og man skal være dygtig til samarbejde og relationer.«

BT skal dog tilføje, at en forudsætning for denne efterlysning er, at du har bopælspligt i eller omkring Aarhus, og at du går på arbejde i Aarhus med resten af dine kolleger.

Er du den rette til jobbet, kan du sende din ansøgning til karker@bt.dk

