Igen, igen og igen har statsminister Mette Frederiksen afvist, at sige, at »jeg« har begået fejl i minksagen.

Den formulering har hun bare ikke ville bruge. Heller ikke, da B.T. spurgte hende på vej ind i Folketingssalen efter valgudskrivelsen.

Så da Mette Frederiksen fredag middag skulle sætte valgplakat op på Vejgaards Torv i Aalborg, og blev hyldet af en gruppe syngende socialdemokrater med skilte, forsøgte B.T.s reporter igen.

Mette Frederiksen, Inger Støjberg sagde i går B.T., at nordjyderne taler om mink, mink, og mink. Hvorfor vil du ikke sige, at jeg Mette Frederiksen har begået fejl?

Det var her da Mette Frederiksen til stor hyldest af socialdemokrater, fredag middag hængte sin første valgplakat op ved Vejgaards Torv i Aalborg, B.T. fik halvandet minut til at stille hende spørgsmål. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Det var her da Mette Frederiksen til stor hyldest af socialdemokrater, fredag middag hængte sin første valgplakat op ved Vejgaards Torv i Aalborg, B.T. fik halvandet minut til at stille hende spørgsmål. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Jeg håber, at mange så med, da jeg den anden aften brugte noget tid på igen at svare på de her spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at der er begået fejl i den samlede coronahåndtering. Inklusiv også det, der vedrører mink,« siger Mette Frederiksen og tilføjer:

»Når det handler om mig og min person, så har minkkommissionen meget klart sagt, at jeg ikke havde viden om, at der ikke var lovhjemmel.«

Du siger hele tiden, hvad minkkommissionen har sagt. Hvorfor erkender du det ikke bare selv?

»Der er jo en grund til, at Folketinget har nedsat en minkkommission, og det er for at afdække forløbet, og minkkommissionen siger jo meget klart, at jeg...«

Mere når hun ikke at sige, da B.T.s reporter afbryder statsministeren.

»Nu har vi altså hørt, hvad minkkommissionen siger. Hvad siger du selv Mette Frederiksen. Har du begået fejl. Ja eller nej?

»Jamen, jeg siger jo det samme, hvad angør minkkommissionen og min rolle i forhold til den manglende lovhjemmel, at jeg ikke vidste det,« siger hun.

Men kan du så ikke erkende det nu. Har du begået fejl eller ej i minksagen?

»Mit svar er, at der er begået fejl, også omkring aflivning, men det var ikke en fejl at slå minkene ned, og det er vigtigt for mig at sige i hele landet, men selvfølgelig særligt her i Nordjylland for det var her, der var mennesker, der risikerede deres liv,« siger hun.

Det er noget mange taler, men du vil simpelten ikke erkende, at du har begået en fejl?

»Selvfølgelig er der mange, der er optaget af minkspørgsmålet, og jeg tror, det er spørgsmål, jeg kommer til at få mange gange, og jeg svarer hver gang,« siger Mette Frederiksen.