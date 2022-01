Lørdag afholder den tidligere præsident Donald Trump sit første vælgermøde i månedsvis.

Og allerede inden dørene er gået op, er køen lang. Nogle er dog mere dedikerede end andre. Det gælder specielt Buddy.

Sammen med kammeraten Poul har de en hel bus, som de turnerer landet med. Og når Trump holder et af sine rallys, så er de der. Ikke kun for at støtte den tidligere præsident, men også for at tjene en skilling.

Buddy foran bussen. Foto: B.T. Vis mere Buddy foran bussen. Foto: B.T.

Og det er der brug for, Buddy og Poul er kørt hele den lange vej fra Minnesota, for at komme til vælgermødet i Florence i delstaten Arizona.

Det er en tur på flere tusind kilometer i deres bus, som er malet fra top til tå med hyldest til den tidligere præsident.

»Vi kører hele landet rund for at støtte Trump. Det er ikke så længe siden, vi var i Connecticut (nordøstlige USA, red.) og vi har lige været i Alabama,« forklarer Poul.

»Det er ikke billigt det her,« siger Buddy.

»Malingen på bussen har kostet 15.000 dollar,« uddyber han.

15.000 dollar svarer til lige under 100.000 kroner. Det brugte de inden præsidentvalget i 2020.

Og derfor blev det ikke til en omlakering, da den tidligere præsident blev ved med at kæmpe - og måske inden længe offentliggør sit kandidatur til valget i 2024.

»Jeg regner med, at han fortæller, at han stiller op her til aften,« siger Poul.

»Det er også derfor, vi har sat et 4-tal der, hvor det sidste 0 var i 2020.«