»Et potentielt supersprederevent.«

Sådan beskrev den danske professor og virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen tidligere det vælgermøde, som den tidligere præsident Donald Trump afholder lørdag. Og der er måske noget om snakken.

B.T. er til stede i Florence, Arizona, hvor vælgermødet afholdes. Og her står det klart, at der som den danske ekspert frygtede, kan være en potentiel smittebombe under opsejling.

Man skal nemlig lede meget længe for at finde personer med mundbind til vælgermødet, hvor folk står ganske tæt for at komme så tæt på Donald Trump som overhovedet. Det kan man se på videoen øverst i artiklen.

Flere, som B.T. har talt med, siger ganske enkelt, at de ikke gider have maske på.

En af dem er Stanley, der er en lokal pensionist fra Arizona.

»Det er ikke noget for mig,« siger han kort. Det er vacciner heller ikke, forklarer han.

»Min søster er uddannet læge og prædiker vacciner. Men jeg skal ikke have det ind i min krop,« siger han.

Vælgermødet er Donald Trumps første siden oktober. Og derfor er der også stor spænding om, hvad den tidligere præsident har tænkt sig at sige.

Netop når det kommer til vacciner har Trump nogle gange været på kant med sine tilhængere.

Den tidligere præsident er selv vaccineret og har fået en booster. Og Trump skal også have en meget stor del af kreditten for at vacciner mod corona blev tilgængelige i USA som et af de første lande. Det skete, da han var manden bag ‘Operation Warp Speed’.

Men Trump har flere gange modtaget buhråb ved events, hvor han har snakket om vaccine.

Allan Randrup Thomsen er da også bekymret specifikt over de mange Trump-støtters negativ holdning til vaccine og coronaforanstaltninger i det hele taget.

»Mange af de her amerikanere, som støtter Trump, er ikke vaccinerede og tror ikke på andre former for beskyttelse mod coronavirus. Det kan ende med at blive et regulært supersprederevent,« siger Allan Randrup Thomsen