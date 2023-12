Mens Venstre udadtil forsvarer SVM-regeringen, har partitoppen indadtil allerede sat en udløbsdato på projektet. Senest efter denne valgperiode er det definitivt slut.

Det ligger således nu helt fast, at Venstre IKKE går til valg på, at regeringen skal fortsætte.

Fra topkilder i partiet erfarer B.T., at beslutningen er blevet truffet på højeste niveau – omend den af åbenlyse grunde ikke kan kommunikeres åbent ud endnu. Det vil reelt være det samme som at træde øjeblikkeligt ud af regeringen.

Men når valget udskrives – og det skal ske senest i 2026 – vil Venstre, som det udtrykkes, møde vælgerne i »egen ret«. Altså som et fritstående parti, der ikke vil bruge en valgkamp på at forklare, hvorfor Venstre bør fortsætte et samarbejde med Socialdemokraterne.

Planen er, at Venstre frem til valget bider tænderne sammen og står imod kritikken af at være gået i regering sammen med Socialdemokraterne – og dermed at have blåstemplet Mette Frederiksen som statsminister.

Men det stopper altså i det selvsamme øjeblik, som valget er udskrevet. Vurderingen er, at Venstre slet og ret vil blive »kvalt« i en valgkamp, hvor man er tvunget til at alliere sig med Socialdemokratiet.

I stedet er strategien, at man lader det stå åbent, hvilken regering man er klar til at støtte eller træde ind i. Efter valget vil man derefter – så at sige – slutte sig til højestbydende.

Det ligger også fast, at Venstres nyvalgte formand Troels Lund Poulsen ikke – som sin forgænger – udråber sig selv som statsministerkandidat. Vurderingen er, at det vil have komikkens skær i lyset af de jammerlige meningsmålinger, hvor Venstre aktuelt står til under 10 procent af stemmerne. I visse målinger endog noget lavere.

Omvendt betyder det ikke, at Troels Lund Poulsen udelukker muligheden. Han vil dog ikke føre valgkamp på det. Ikke mindst belært af forløbet, da Søren Pape Poulsen kørte sig i stilling som statsminister.

Til forskel fra Jakob Ellemann-Jensen har Troels Lund Poulsen sendt mere forsonlige signaler til partierne i blå blok. Hvor Ellemann til stor vrede erklærede, »vi skal ikke hjem – vi skal videre«, har Troels Lund Poulsen på de indre linjer arbejdet på at blive forsonet med de tidligere venner.