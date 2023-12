Regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne er nu blevet enige om, hvilke offentlige faggrupper, der skal have mere i løn.

Det erfarer B.T.

Aftalen præsenteres kl. 13 på et pressemøde i Finansministeriet.

Finansminister Nicolai Wammen deltager på pressemødet sammen med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, kulturminister Jakob Engel-Schmidt, beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen samt repræsentanter fra FH, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Akademikerne.

Regeringen har afsat tre milliarder kroner frem mod 2030 til løn og bedre arbejdsvilkår i den offentlige sektor.

Statsminister Mette Frederiksen har tidligere forklaret, at pengene blandt andet skal sikre fire særlige faggrupper mere i lønningsposen. Der er tale om pædagoger, sygeplejersker, sosu’er og fængselsbetjente.

Det er især blandt disse fire grupper, at det er svært at både tiltrække og fastholde personale, vurderer regeringen.

I alt har regeringen forklaret, at de tre milliarder kroner vil komme 200.000 medarbejdere til gode, da de vil få mere i lønposen. Det er dog samtidig regeringens forventning, at de offentligt ansatte skal gå op i arbejdstid og dække flere skæve vagter for at få del i pengene.

Det er usædvanligt, at regeringen direkte blander sig i arbejdsmarkedets parters forhandling om lønnen.

Det er endda knap tre år siden, at statsminister Mette Frederiksen direkte advarede mod netop at sikre udvalgte faggrupper mere i løn fra politisk hold.

Du kan følge med i pressemødet her på bt.dk på vores liveblog fra kl. 12.30.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.