Regeringen er lige nu ved at lande en stor aftale om skattelettelser, der ser ud til falde på plads i morgen torsdag.

Onsdag aften forhandler partierne i Finansministeriet.

Flere kilder fortæller nu til B.T., at man er så langt i forhandlingerne, at man forventer at aftalen er færdig og klar til at blive præsenteret torsdag.

SF og Dansk Folkeparti har tidligere onsdag aften forladt forhandlingerne.

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, skriver på det sociale medie X, at partiet er ude af aftalen fordi den, ifølge ham, ikke tager tilstrækkeligt hensyn til hverken folkepensionister, førtidspensionister og danskere mindre indkomster.

Regeringen er gået til forhandlingerne med et udspil på skattelettelser for i alt 6,75 milliarder kroner, hvor topskatten sænkes og beskæftigelsesfradraget forhøjes.

Man har samtidig foreslået at indføre en såkaldt top-topskat for danskere, der tjener over 2,5 millioner kroner om året.

Liberal Alliances Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at hans parti ikke vil være med i en skatteaftale, hvis ikke medmindre regeringen helt dropper idéen.

Ifølge B.T.s oplysninger er Liberal Alliance dog fortsat med i forhandlingerne i Finansministeriet.

Det samme er De Konservative, Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.

Regeringen afsatte i sit udspil i alt 500 millioner kroner i såkaldt forhandlingsreserve. Det er de millioner, partierne lige nu sidder og forhandler om i Finansministeriet.

Opdateres...

