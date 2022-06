Lyt til artiklen

Statsminister Mette Frederiksen vil i en kronik i Jyllands-Postens avis grundlovsdag åbne op for at danne regering med flere andre partier på den anden side af det kommende folketingsvalg. Det erfarer B.T. fra flere kilder, som kender til statsministeren kronik.

I kronikken lægger Mette Frederiksen op til ikke blot et muligt regeringssamarbejde med Radikale Venstre og SF, men åbner også op for et regeringssamarbejde med borgerlige partier. B.T. erfarer, at der er tale om Venstre og Konservative.

Flere kilder i flere borgerlige partier forklarer, at man opfatter statsministerens udmelding som »politisk spin« for at imødekomme de vedvarende anklager om magtfuldkommenhed, som regeringen har været præget af.

Det forlyder også, at man i de borgerlige partier mener, at udmeldingen hænger sammen med, at man i regeringen vil skabe en forsoning med de andre partier op til Minkkommisionens beretning, som forventes at komme i slutningen af juni.

Det forventes, at Minkkommisionen udtrykker kritik af regeringens fremgangsmåde i forbindelse med Mink-sagen, men kritikkens præcise omfang er endnu ikke kendt.

Statsminister Mette Frederiksen har også været under politisk pres for at lukke flere partier ind i regeringen efter det kommende folketingsvalg. Radikale Venstres Sofie Carsten Nielsen meldte i januar ud i Politiken, at hun ikke vil lægge stemmer til en ren socialdemokratisk regering efter valget.

B.T. følger sagen.