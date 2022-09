Lyt til artiklen

Statsminister Mette Frederiksen (S) har indkaldt Folketingets partiledere til en orientering om gaslækagerne i Østersøen.

Det erfarer B.T.

Mødet startede klokken 15.30 tirsdag eftermiddag og er således i gang netop nu.

Samtidig holder Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tale på Dansk Industris topmøde i Royal Arena i København.

Om alle de resterende partiledere deltager, er uvist.

Statsministeriet vil ikke kommentere oplysningerne over for Ritzau.

Mette Frederiksen skal selv forbi topmødet senere tirsdag. Hun holder tale klokken 16.57 ifølge TV 2. Også Sofe Carsten Nielsen (RV), Inger Støjberg (DD) og Lars Løkke Rasmussen (M) skal tale ved topmødet.

Tidligere tirsdag udtalte hun sig om de tre lækager på Nord Stream-gasledninger i Østersøen.

Det skete på et kort pressemøde under et besøg i Polen, hvor hun deltog i åbningen af gasledningen Baltic Pipe.

»Det er usædvanligt, og jeg vil gerne sige, at vi fra regeringens og myndighedernes side tager den her situation meget alvorligt. Vi ser på den med stor alvor,« sagde Mette Frederiksen og kaldte det en 'ekstraordinær situation'.

Hun mener ikke, at det kan udelukkes, at der er tale om sabotage.

»Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu. Men det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation,« sagde hun.

»Der er tale om tre læk. Endda med noget afstand imellem sig. Derfor er det svært at forestille sig, at det er tilfældigt, det der foregår.«

»Men det er for tidligt at konkludere på endnu, og derfor ser vi også på det her med allerstørste alvor.«

Begge gasledninger, Nord Stream 1 og Nord Stream 2, løber fra Rusland til Tyskland. Alle tre læk er sket i havet ud for Bornholm, men i internationalt farvand.

Bornholms Politi har i en pressemeddelelse udtalt, at der på nuværende tidspunkt »ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici for borgerne på Bornholm og Ertholmene som følge af gaslækagerne«.

Som følge af lækagerne har Energistyrelsen hævet beredskabsniveauet for el- og gassektoren i Danmark til det næsthøjeste niveau.

Desuden har Forsvaret blandt andet sendt fregatten "Absalon" og havmiljøskibet "Gunnar Thorson" til området.

Følg udviklingen om gaslækagerne her i B.T.s LIVE-blog.