Skoleelever fra 5.-8. klasse sendes hjem og skal modtage fjernundervisning i en række nordjyske kommuner.

Det erfarer B.T.

Elever fra 0.-4. klasse og 9. klasse kan stadig møde i skole.

Men elever må ikke bevæge sig over kommunegrænser.

Bor man således i en anden kommune end den kommune, hvor ens skole ligger, skal man modtage fjernundervisning.

Tiltaget træder i kraft fra mandag 9. november og gælder i fire uger.

Det har Folketingets partiledere netop fået at vide på et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Tiltaget gælder i kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

En række tiltag for at begrænse coronasmitte i det nordjyske præsenteres på et pressemøde klokken 18.30.

Tiltagene kommer af frygt for, at Nordjylland kan blive arnested for en ny global pandemi.

Coronavirus er muteret på danske minkfarme og er derefter vandret til nordjyske borgere.

Derfor skal alle mink på minkfarme slås ihjel.

Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

»Worst case-scenariet er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen med udgangspunkt i Danmark. Det er det, der gør, at vi skal tage det her ekstremt alvorligt,« sagde Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut onsdag.

Desuden er der risiko for, at de vacciner, der udvikles lige nu, ikke virker på den muterede coronavirus.