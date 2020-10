Salg af alkohol forbydes efter klokken 22 - alle steder.

Dermed er det slut med at gå i kiosken og købe øl og sprut for at fortsætte festen derhjemme.

Det er én af regeringens nye restriktioner, som fredag aften bliver præsenteret, erfarer B.T.

Forbuddet gælder indtil 2. januar.

Desuden skal man bære mundbind de indendørs steder, hvor offentligheden har adgang, for eksempel detailhandel.

Og man må nu maksimalt forsamles ti personer - med få undtagelser.

Reglen om mundbind gælder frem til 2. januar, mens reglen om forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer foreløbigt gælder i fire uger.

Restriktionerne træder i kraft på mandag, og samtidig forlænges de nuværende restriktioner.

Folketingets partier er netop nu ved at blive orienteret om de nye restriktioner på et møde i Transportministeriet.

Her orienteres de af sundhedsminister Magnus Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup.

Klokken 18.30 fredag aften vil de nye tiltag blive præsenteret på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

Opdateres...