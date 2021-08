Mette Frederiksen og S-regeringen har fået nok.

De flere måneder lange sygeplejerskekonflikt stopper nu, efter det på et møde i Beskæftigelsesministeriet i eftermiddag stod klart, at Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne ikke kan nå til enighed.

Derfor ser regeringen nu ingen anden udvej end at lave et indgreb mod sygeplejerskerne.

Det erfarer B.T. fra flere af hinanden uafhængige kilder.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) under doorstep i Finansministeriet i København om justering af hjælpepakkerne til små erhvervsdrivende, fredag den 5. februar 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) under doorstep i Finansministeriet i København om justering af hjælpepakkerne til små erhvervsdrivende, fredag den 5. februar 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ifølge B.T.s oplysninger for kort tid siden orienteret partilederne om, at der er et regeringsindgreb på vej.

Klokken 18:30 er partiernes gruppeformænd og beskæftigelsesordførere get ind til et hastemøde hos Hummelgaard, som vil orientere om det indgreb, som regeringen har planlagt.

Her håber regeringen at få et flertals opbakning, eftersom et indgreb efter planen skal stemmes igennem som en hastelov i Folketinget, erfarer B.T.

Konflikten, der har stået på i flere måneder, handler om, at sygeplejerskerne vil have mere i løn. I den overenskomstaftale, som sygeplejerskerne har nedstemt to gange i foråret, var der lagt op til en lønstigning på godt fem procent over tre år.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd ankommer til møde hos beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i hans ministerium, onsdag den 25. august 2021.. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd ankommer til møde hos beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i hans ministerium, onsdag den 25. august 2021.. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Derfor har Dansk Sygeplejeråd taget hundredvis sygeplejersker ud til strejke, hvilket har resulteret i udskudte behandlinger på hospitalerne.

Ifølge Grete Christensen, der er formand for sygeplejerskerne, har Danske Regioner gjort det klart, at der ikke er flere penge at forhandle om.

Så hvis ikke regeringen spytter i lønposen med flere penge, ligner sygeplejerskernes lange strejke en forgæves mission.

På forhånd skal regeringen nok kigge til de borgerlige partier for at finde opbakning til et indgreb, der tvinger sygeplejerskerne tilbage på arbejde.

Både Enhedslisten og SF har været meget klare i spyttet om, at de vil give sygeplejerskerne mere i lønposen.

'Regeringen må tage ansvar. Der skal penge på bordet og en ligelønslov til at rette op på tjenestemandsreformen for alle de faggrupper, der er ramt af den,' skriver gruppeformand i SF, Jacob Mark, før mødet i Beskæftigelsesministeriet onsdag aften.

Opdateres …