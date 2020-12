En række restriktioner forlænges yderligere til og med 17. januar.

Det erfarer B.T.

Sundhedsordførere fra Folketingets partier er ved et møde, der begyndte klokken 16, ved at blive orienteret om regeringens plan for januar.

Ifølge flere kilder på mødet er det alle de nuværende restriktioner, der forlænges til og med 17. januar.

Nogle af regeringens tiltag stod til at udløbe 3. januar. Blandt andet lukning af storcentre og detailhandel samt liberale erhverv som frisører.

Lukningen af dem forlænges altså ifølge kilderne i to uger.

Desuden skal elever fra 0.-9. klasse stadig blive hjemme.

Opdateres...