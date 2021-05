Regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen drejer på en politisk tallerken og er klar til at hente danske børn hjem fra Syrien.

I alt er der tale om tre kvinder med dansk statsborgerskab og 14 børn, som skal hentes hjem.

Det erfarer B.T., efter flere partier tirsdag er blevet orienteret om regeringens planer i Justitsministeriet.

Det står ikke klart, hvornår de tre kvinder og 14 børn skal hentes hjem. Men de tre kvinder kan muligvis stå over for et retligt efterspil, når de engang kommer til Danmark.

Det står dermed også klart, at det ikke bliver alle børn med dansk tilknytning i syriske flygtningelejre, som umiddelbart hentes hjem med den nye beslutning.

Yderligere tre kvinder og fem børn er at finde i syriske flygtningelejre. De kvinder har fået frataget deres danske statsborgerskab, og derfor inkluderes de ikke i planerne foreløbigt.

Politiken kan desuden berette på baggrund af kilder, at regeringen vil forsøge at hente de fem børn til Danmark, men uden at mødrene kommer med. Dette vil i så fald kræve mødrenes samtykke.

Der har igennem længere tid været hård kritik af den socialdemokratiske regering for at lade danske børn i stikken i Syrien.

Stort set samtlige støttepartier har undsagt Mette Frederiksens linje, som nu ser ud til at have rykket sig.

I slutningen af marts kunne et bredt flertal bakke op om regeringens forslag om at nedsætte en taskforce, der skulle komme med konkrete anbefalinger for, hvad der skulle ske med de mødre og børn, der i årevis har siddet i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj.

Flere medier beskriver desuden, hvordan taskforcen har lænet sig op ad efterretningstjenesternes anbefalinger. PET har blandt andet udtrykt en bekymring for, at lejrene ganske enkelt bryder sammen, eller at de kurdiske myndigheder kunne finde på at løslade beboerne.

Og det er altså denne bekymring, som regeringen nu agerer på.

Hvad den videre plan går på, står endnu ikke klart, men kilder siger til B.T., at der forventes at komme en officiel udmelding fra regeringen inden for kort tid.

De danske myndigheder har tidligere hjemtaget børn fra lejrene i Syrien.

I juni 2019 hjemtog man en hårdt såret dreng, hvis mor og søskende dog fortsat befinder sig i en af lejrene i Syrien. Og i november samme år fik man hentet en bare 11 måneder gammel forældreløs baby til Danmark.