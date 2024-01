Nye Borgerliges fremtid som parti bliver afgjort i disse timer.

B.T. erfarer, at hovedbestyrelsen lørdag formiddag mødes for at finde ud af, om det unge parti skal opløses eller køre videre i en eller anden form.

Det sker efter B.T.s oplysninger på Admiral Hotel i det centrale København.

»Min fornemmelse er, at mødet er i gang,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Ifølge B.T.s oplysninger skulle der være endnu et møde i morgen.

»Møderne i dag og i morgen bliver afgørende for Nye Borgerliges fremtid. Der sidder en masse, der er skeptiske og skal overbevises om, at det stadig er værd at brug tid og energi på det efter Pernille Vermunds exit,« siger Joachim B. Olsen:

»Et parti er jo ikke mindst afhængig af ildsjælene, og det er dem, der sidder i dag og skal afgøre, om de har lyst til at være med.«

Ifølge B.T.s politiske kommentator er det slet ikke sikkert, hvad mødet vil munde ud i.

»Det, jeg hører fra dem, der er tilbage og kender partiet godt indefra, er, at de selv har svært ved at forudsige, hvordan det ender. De kan heller ikke på forhånd afgøre, hvad udfaldet bliver,« siger Joachim B. Olsen.

Partistifter Pernille Vermund meldte tidligere i januar ud, at hun ville nedlægge Nye Borgelige som parti – siden har hun meldt sig ind hos Ny Alliance.

Græsrødder har dog siden åbent kæmpet for at føre partiet videre, og eksempelvis har det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Martin Henriksen meddelt, at han gerne vil være ny formand.

I forhold denne weekends mødeaktiviteter har meddelsomheden dog ikke været stor.

Hovedbestyrelsens medlemmer har således holdt mund med både tid og sted.

Til DR, der tidligere på dagen har skrevet om lørdagens møde, har hovedbestyrelsesmedlemmet Bo Trusbak sagt:

»Det bliver et skæbnemøde, for vi skal blive enige om, om Nye Borgerlige skal fortsætte som parti, eller om det skal lukke. Og så kan vi jo ikke have, at pressen står klar med kameraer og mikrofoner. Vi skal have arbejdsro.«

Skulle weekendens møder ende med, at Nye Borgerlige består, spår Joachim B. Olsen, at chancen for at overleve på den lidt længere bane er meget lille.

»Jeg tror, at det bliver ekstremt svært. Nye Borgerliges brand ligger jo i ruiner. Det har altid været et kontroversielt parti, og nu er det så også et parti, der er brudt sammen og nedsmeltet, mens stifteren har forladt partiet efter ene møgsag efter den anden,« siger han:

»I vælgerhavet er troværdigheden jo fuldstændig væk.«

B.T. har ringet til receptionen på Admiral Hotel, hvorfra det oplyses, at Nye Borgerliges møde på stedet er begyndt kl. 11.

