Man skal bære mundbind de indendørs steder, hvor offentligheden har adgang. Det vil for eksempel sige i detailhandel.

Og man må nu maksimalt forsamles ti personer - med få undtagelser.

Det er nogle af regeringens nye restriktioner, som fredag aften bliver præsenteret, erfarer B.T.

Reglen om mundbind gælder frem til 2. januar, mens reglen om forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer foreløbigt gælder i fire uger.

Restriktionerne træder i kraft på mandag, og samtidig forlænges de nuværende restriktioner.

Folketingets partier er netop nu ved at blive orienteret om de nye restriktioner på et møde i Transportministeriet.

Her orienteres de af sundhedsminister Magnus Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup.

Ministrene fortæller, at vandrende arbejdstagere i fremtiden skal testes oftere. Tilsynet med virksomheder med mange udenlandske medarbejdere øges.

Klokken 18.30 fredag aften vil de nye tiltag blive præsenteret på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

'De tiltag, vi præsenterer i aften, handler om at undgå, at endnu voldsommere restriktioner bliver nødvendige. Og fordi vi ved, at det, lige som i foråret, handler om at reagere hurtigt,' skriver statsminister Mette Frederiksen på Facebook forud for pressemødet og fortsætter:

'Inden stigningen i smitte tager for meget fart. Og sætter vores sundhedsvæsen under pres. Dermed også vores økonomi.'

Fredag blev der registreret 859 bekræftede smittetilfælde i Danmark, hvilket er det hidtil højeste antal.

Opdateres...