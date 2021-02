Massetest af elever og studerende kan blive en del af en fremtidig genåbning af skoler, gymnasier og universiteter.

Klokken 10.30 vil blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rozenkrantz-Theil (S) fremlægge regeringens tanker om en ny, overordnet teststrategi.

En del af strategien vil ifølge B.T.s oplysninger være større testmuligheder for elever og studerende.

Det skyldes, at uddannelsesområdet er et af de områder, som regeringen ønsker at genåbne som noget af det første.

Der er ikke lagt op til, at der skal være et decideret krav om test af samtlige elever, men regeringen har ikke lagt sig fast på en endelig model endnu.

Presset på regeringen for en gradvis genåbning 1. marts vokser støt, som dagene går. Onsdag morgen var det SF, der også krævede flere skolebørn tilbage i klasselokalet fra 1. marts.

Det har fået sundhedsminister Magnus Heunicke til at reagere:

»Jeg håber lige som alle andre, at der bliver plads til en yderligere genåbning den 1. marts. De (SSI, red.) sidder og regner på det, for de er nødt til at afvente effekten af genåbningen for 0. til 4. klasserne, før de kan sige, hvad der er plads til i næste etape,« siger han til Ritzau.

Her er deltagerne til pressemødet klokken 10.30 i Landstingssalen på Christiansborg:

Justitsminister Nick Hækkerup (S)

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Formand for KL, Jacob Bundsgaard

Regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman

