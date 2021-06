Danmark skal aldrig igen stå i en situation, hvor vi kommer til at mangle vacciner mod covid-19.

Derfor lægger S-regeringen anført af Mette Frederiksen nu op til at etablere vaccinefabrikker i Danmark.

Det fremgår af et nyt notat, som B.T. er i besiddelse af.

»Der er behov for – i en helt anden grad end i dag – at styrke evnen til ikke blot at udvikle, men også at producere vacciner. Det kræver tilpasning og udvidelse af eksisterende fabrikker og styrkede forsyningskæder. Det kræver nye fabrikker. Det kræver stor skala,« står der i notatet fra Sundhedsministeriet.

Fra S-regeringen lyder det nu, at vaccinefabrikker på dansk jord kommer til at spille »en central rolle i den samlede danske

vaccinestrategi.«

Oplægget fra regeringen er dog ikke en statslige vacccineproduktion, men at produktionen skal ske i tæt samarbejde med private aktører.

Folketingets sundhedsordførere sidder lige nu til et møde om fremtidens vaccinestrategi i Danmark.

Et af de helt store spørgsmål er, om Søren Brostrøm alligevel vil bruge de to skrottede, Johnson & Johnson og AstraZeneca, i det brede vaccinationsprogram.

31. maj bad Mette Frederiksen Søren Brostrøm om at genoverveje sin beslutning om at droppe de to coronavacciner.

Men i notatet, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det ikke, om vi alligevel skal bruge Johnson & Johnson og AstraZeneca.

Der er dog opstillet nogle kriterier for, hvordan regeringen vil videresælge eller donere de »overskydende danske vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson«.

