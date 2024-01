Det lykkedes ikke for Martin Henriksen at blive formand for Dansk Folkeparti.

Nu ser det ud til, at han i stedet kommer til at stå i spidsen for Nye Borgerlige.

Sådan tegner billedet sig således på det skæbnemøde, som partiets hovedbestyrelse lørdag deltager i – hvor selve partiets fortsatte eksistens er på spil.

»Det virker helt sikkert, at Martin Henriksen overtager,« lyder det således fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Han har været i kontakt med flere af mødedeltagerne.

Som B.T. tidligere lørdag kunne fortælle, har medlemmer af Nye Borgerliges hovedbestyrelse sat sig sammen på Admiral Hotel i København for at finde ud af, om partiet skal lukke og slukke eller fortsætte.

Og det ser altså ud til, at det hælder mod sidstnævnte.

Med Martin Henriksen som ny frontmand, efter at stifteren Pernille Vermund tidligere på måneden forlod partiet og erklærede, at hun ville nedlægge det.

Joachim B. Olsen er B.T.s politiske kommentator.

Martin Henriksen er uden sammenligning den i landspolitisk sammenhæng meste erfarne hos Nye Borgerlige.

Han tidligere siddet 14 år i Folketinget for Dansk Folkeparti, indtil han i 2019 ikke blev valgt ind.

I 2022 tabte han så formandsopgøret til Morten Messerschmidt, hvorefter han meddelte, at han ikke ville stille op til det kommende valg for partiet.

Herefter forlod han også DFs hovedbestyrelse og siden partiet.

Martin Henriksen i samtale med Nye Borgerlige-medlemmer i forbindelse med et møde på Skævinge Kro i seneste weekend.

I juni sidste år meldte han sig så ind i Nye Borgerlige, og nu ser det allerede ud til, at han skal tegne det vingeskudte parti i fremtiden.

»Han er jo deres bedste kort: Han er medievant, og han er velformuleret,« som Joachim B. Olsen udtrykker det.

Men B.T.s politiske kommentator har som tidligere nævnt lørdag ikke megen tro på, at Nye Borgerlige har en reel fremtiden i dansk politik.

Heller ikke med Martin Henriksen.

»Det bliver generelt svært, og selv med Martin Henriksen bliver det meget, meget svært,« siger Joachim B. Olsen:

»Hans troværdighed er jo også noget slidt. Han kommer fra Dansk Folkeparti, hvor han ikke blev valgt som formand. og nu skal han så tilsyneladende stå forrest i et parti, hvor han skal forsvare en økonomisk politik, som ligger meget langt fra det, han har talt om tidligere.«

