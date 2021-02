Jens Rohde har været Venstre-mand, siden radikal og nu kan han være på vej til et tredje parti.

Ifølge B.T.s oplysninger skal den nyslåede løsgænger i Folketinget nemlig mødes med Kristendemokraterne lørdag i Odense, hvor de skal føle hinanden på tænderne.

Men det er altså endnu ikke afgjort, om Jens Rohde fremover skal stille op for Kristendemokraterne. Der er tale om sonderinger fra den tidligere radikale politikers side.

Jens Rohde valgte i slutningen af januar at forlade Radikale Venstre efter store uenigheder med ledelsen om den politiske linje.

Jens Rohde (RV) under hasteforespørgslen om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink, hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 25. november 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Rohde mente, at partier på flere værdipolitiske spørgsmål har placeret sig langt ude på venstrefløjen, hvilket han ikke selv kan identificere sig med.

Han langede blandt andet ud efter partiets holdning på udlændingepolitikken, klimapolitikken og ikke mindst #metoo-debatten.

»Når det gælder feminismen, køres alle retsstatsprincipper ud på møddingen. Man må forstå, at det er et angreb på de modige kvinder, der stiller sig frem, hvis man beder om en ensartet retsfilosofi i de mange undersøgelser. Jeg deler ikke det synspunkt,« skrev han på Facebook.

Siden har Jens Rohde været en af de rekordmange løsgængere i Folketinget.

Meget tyder dog på, at han agter at finde et nyt politisk fællesskab.

Kristendemokraterne er opstillingsberettigede til næste folketingsvalg og var meget tæt på at klare spærregrænsen ved det seneste folketingsvalg, hvor partiet fik 1,7 procent af stemmerne.

Kristendemokraterne, der har Isabella Arendt i spidsen, blev senest valgt til Folketinget i 2005 med fire mandater.

Dog havde de en enkelt mand på tinge i 2010-11, da Per Ørum Jørgensen skiftede fra Konservative til Kristendemokraterne.