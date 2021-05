Efter måneders grænselukning vil de danske myndigheder nu genåbne den dansk-tyske grænse.

Det erfarer B.T.

Det sker i forbindelse med, at Udenrigsministeriet fredag opdaterer rejsevejledningerne. Og her vil man altså igen tillade danskerne at rejse til den tyske delstat Slesvig-Holsten, der grænser op til Danmark.

Dermed kan danskerne igen krydse grænsen – og blandt andet genoptage den grænsehandel, der har ligget stille hen, siden de danske myndigheder farvede verdenskortet rødt i efteråret 2020 i forbindelse med anden smittebølge.

De nye rejsevejledninger træder i kraft lørdag eftermiddag.

Udover indrejse til Slesvig-Holsten vil myndighederne også give grønt lys for danske rejsende til Rumænien og en stribe andre regioner i flere europæiske lande.

Det gælder blandt andet følgende områder:

Burgenland i Østrig.

Molise, Sardinien og Friuli-Venezia Giulia i Italien (sidstnævnte region omfatter dog ikke storbyen Venedig)

Podcarpackie i Polen

Rejsebranchen har under hele pandemien været særligt hårdt ramt. Den gradvise åbning for udlandsrejser kan dog give håb om lysere tider. Foto: Linda Kastrup Vis mere Rejsebranchen har under hele pandemien været særligt hårdt ramt. Den gradvise åbning for udlandsrejser kan dog give håb om lysere tider. Foto: Linda Kastrup

Når lande eller regioner fra orange til gul i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, betyder det, at man eksempelvis ikke længere skal i karantæne efter hjemrejsen. Der kan dog fortsat være lokale krav om negativ test ved ankomst eller en fuldt gennemført vaccination.

Tidligere på måneden åbnede myndighederne for udlandsrejser efter måneders nedlukning. Det skete i forbindelse med den politisk aftalte udfasning af rejserestriktioner.

I første omgang tillod mand rejser til flere populære feriedestinationer i Sydeuropa herunder Portugal, dele af Spanien såsom Mallorca og andre ferieøer samt østaten Malta.

Rejserestriktionerne opdateres løbende og efter smittetal. Derfor kan lande og regioner med relativt kort varsel blive orange igen, hvis smitten løber løbsk.