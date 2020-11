Et forbud mod at forlade kommuner i Nordjylland er på tegnebrættet.

Det erfarer B.T., efter at syv nordjyske borgmestre torsdag morgen har haft møde med sundhedsminister Magnus Heunicke og hans embedsmænd samt politikredsene i Nordjylland.

Der er tale om at »lukke massivt ned i 7 kommuner,« siger en af borgmestrene:

»De vil stoppe færdsel. Det vil sige et forbud mod at forlade kommuner.«

Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune

Det drejer sig om kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

En anden borgmester bekræfter, at et forbud er på vej og fortæller desuden, at hele idræts- og foreningslivet også bliver ramt af skrappere restriktioner.

Desuden vil myndighederne opruste testindsatsen kraftigt i de berørte kommuner.

»Jeg gispede, da jeg hørte om myndighedernes overvejelser om at begrænse borgernes mobilitet og bevægelsesfrihed. Mange har jo arbejde i andre kommuner, så jeg er virkelig bekymret,« siger Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune.

De nye restriktioner meldes ud senere torsdag. Tiltagene kommer af frygt for, at Nordjylland kan blive arnested for en ny global pandemi.

Coronavirus er muteret på danske minkfarme og er derefter vandret til nordjyske borgere.

Det værst tænkelige scenarie er derfor nu, at Danmark bliver udgangspunkt for en ny verdensomspændende pandemi på baggrund af den muterede coronavirus, forklarede Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut på et pressemøde onsdag.

Desuden er der risiko for, at de vacciner, der udvikles lige nu, ikke virker på den muterede coronavirus.

»Statens Serum Institut har vurderet, at vi med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, kan risikere, at effekten af den kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver,« sagde statsminister Mette Frederiksen onsdag.

Mette Frederiksen sagde også, at de nye restriktioner for nordjyder bliver »en hård omgang.«

