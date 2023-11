B.T. erfarer, at Mike Villa Fonseca oplyste om sit forhold til den kun 15-årige pige på Moderaternes gruppemøde tirsdag.

Mike Villa Fonseca tog ordet under punktet eventuelt ved slutningen af mødet og fortalte om sit forhold til pigen.

Han oplyste, at han planlagde at flytte sammen med pigen.

Ifølge B.T.s oplysninger, var Moderaternes folketingsgruppe mildest talt målløse. En person, der var tilstede i lokalet, forsøgte at stoppe Fonseca og forklare ham, at det var tale en sag, som ikke hørte under punktet eventuelt.

Lars Løkke Rasmussen forklarede tidligere i aften på TV 2 News, at Moderaterne selv havde hørt rygterne om forholdet.

»Vi fangede op, at der var nogle rygter på et SoMe-sladdermedie i weekenden, sagde Lars Løkke Rasmussen til TV 2, som efterfølgende forklarede, at de rygter så blev Moderaterne bekendt i starten af ugen.

B.T. erfarer ligeledes, at det netop skete på Moderaternes gruppemøde tirsdag i denne uge.

Mike Villa Fonseca meldte sagde på TV 2 fredag aften, at han nu ville tage tre ugers sygeorlov. Og at det skete efter han havde forladt Moderaterne, fordi han havde et forhold til en pige, der er under 18 år.

Fonseca ville ikke selv oplyse pigens alder til TV 2 og forklarede, at der var tale om »ægte kærlighed«.

Han forklarede, at han havde forbrudt sig mod Moderaternes samværspolitik ved at have en seksuel relation til en person under 18 år, og derfor ikke længere kunne være medlem af partiet.

Lars Løkke Rasmusen fortalte dog kort efter, at pigen var 15 år og forholdet var indledt, da pigen gik i 8. klasse.

Han oplyste samtidig, at førstesuppleanten hos Moderaterne afløser Fonseca, indtil Fonseca vender tilbage.

Moderaterne afviser at give en kommentar til Ritzau fredag aften.

Løkke afviser at forholde sig til, at udviklingen kan lægge pres på regeringens såkaldte indenrigspolitiske flertal, altså et flertal uden om de nordatlantiske mandater.

Med den nuværende mandatfordeling har regeringspartierne 88 mandater - når man ikke tæller de nordatlantiske mandater med. Men de 88 kan altså blive til 87, hvis Villa Fonseca vender tilbage fra sygeorlov.