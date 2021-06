Danskerne skal forvente, at coronapasset skal spille en rolle i kampen mod corona hen over sommeren.

I hvert fald hvis det står til den faglige referencegruppe, der onsdag eftermiddag har sendt anbefalinger til Folketingets partier, der netop nu forhandler om den næste fase af genåbningen.

B.T. er i besiddelse af referencegruppens anbefalinger, og de lyder, at coronapasset gradvist bør udfases i fire faser – allerede begyndende i juni.

I første fase bør coronapas ikke længere være adgangsgivende til blandt andet biblioteker, fritids- og foreningsaktiviteter samt aktiviteter forbundet med folkeoplysning.

Anden fase, der skal begynde 1. august, skal gøre det muligt at deltage i en stribe aktiviteter, hvor deltagertallet overstiger 500, uden coronapas:

Blandt andet konferencer, spillesteder, teatre, messer, biografer, museer, markeder, indendørs idræt, store motionsevents, større udendørsarrangementer med siddende publikum og udendørs sportsarrangementer.

I tredje fase, der skal træde i kraft ved udgangen af august, foreslår eksperterne, at coronapasset skal ophæves for følgende aktiviteter:

Indendørs servering. fitnesscentre, udendørs arrangementer med stående gæster, spejder- og sommerlejre, indendørs forlystelser og liberale erhverv med tæt kontakt.

Den fjerde fase er endnu ikke skemalagt og afhænger især af vaccinationskalenderen.

I den sidste fase er det ifølge eksperterne oplagt at fjerne coronapasset som adgangsbillet til eksempelvis koncerter og nattelivet. Sidstnævnte har været lukket ned siden marts sidste år.

Partiledere ankommer til genåbningsforhandlinger i Justitsministeriet i København, onsdag den 9. juni 2021. Genåbningen af det danske samfund diskuteres, efter covid-19 nedlukningen. Der skal blandt andet diskuteres udfasning af coronapas og mundbind. Foto: Philip Davali Vis mere Partiledere ankommer til genåbningsforhandlinger i Justitsministeriet i København, onsdag den 9. juni 2021. Genåbningen af det danske samfund diskuteres, efter covid-19 nedlukningen. Der skal blandt andet diskuteres udfasning af coronapas og mundbind. Foto: Philip Davali

Referencegruppen består af en række sundhedsfaglige eksperter, men også eksperter i økonomi og øvrige samfundsforhold. Derudover sidder centrale myndighedspersoner også i gruppen.

B.T. kunne onsdag morgen berette om et notat fra Statens Serum Institut, der ligeledes er endt i politikernes indbakker.

Her advarer man direkte mod større risiko for smittespredning, hvis politikerne skulle vælge at slette stort set alle restriktioner. Samtidig ville det ifølge Seruminstituttet være yderst problematisk, hvis man dropper brugen af coronapas – noget som flere partier har ytret ønske om.

SSI vurderer dog, at smitten vil toppe i midten af juni og derefter falde – hvis politikerne vel at mærke ikke åbner samfundet fuldstændig op.