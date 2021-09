Når coronapandemien fremover skal holdes under kontrol, bliver det uden både massive testindsats og nationale nedlukninger.

Derimod skal vi kontrollere den smitsomme virus, der har holdt Danmark og verden i et jerngreb, gennem blandt andet spildevandsovervågning og ultralokale indgreb

Det er nogle af konklusionerne fra regeringens ekspertgruppe, der har fået til opgave at formulere en langsigtet strategi for coronabekæmpelsen i Danmark.

Det erfarer B.T. fra flere kilder, efter at Folketingets partier her til eftermiddag er blevet orienteret om den rapport, ekspertgruppen har lavet.

Rapporten indeholder otte kerneområder og samlet op mod 80 konkrete anbefalinger. De præsenteres ved et pressemøde klokken 15.

Blandt andet anbefaler eksperterne, at man fortsat skal kunne indføre mundbindskrav lokalt, hvis der skulle opstå smitte. Et andet greb, der skal holde mulige smitteudbrud nede, er repræsentative tests af befolkningen for at kunne overvåge den smitsomme virus' udbredelse.

En anden konkret anbefaling er, at der skal nedsættes en uafhængigt rådgivende organ, der løbende skal komme med konkrete vurderinger og anbefalinger til regeringen og Folketingets epidemiudvalg.

Det er et forslag, der allerede har været debatteret i forbindelse med vedtagelsen af den nye epidemilov, hvor et lignende organ blev skrottet.

Ekspertgruppen blev nedsat af finansminister Nicolai Wammen (S) før sommerferien og består af fremtrædende eksperter i både økonomi og smitsomme sygdomme.

Opdateres …