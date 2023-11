Det er de tunge drenge, der tager imod ved mødebordet i Finansministeriet i disse dage, hvor regeringen har inviteret Folketingets øvrige partier til såkaldte sættemøder om regeringens skattereform.

Finansminister Nicolai Wammen, økonomi- og forsvarsminister Troels Lund Poulsen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og skatteminister Jeppe Bruus er det firkløver, der skal lande skattereformen.

Som en mødedeltager fra et af de indbudte partier stilfærdigt bemærker: »Den eneste kvinde i rummet var sekretæren, der kom ind med kaffe.«

I princippet har regeringen ikke brug for et eneste mandat fra de øvrige partier for at få sin skattereformen igennem.

Den sidder selv med flertallet, men regeringen vil ifølge B.T.s oplysninger lægge sig i selen for at få mindst et oppositionsparti – gerne flere – til at gå med i en bredere aftale, fordi det skaber større legitimitet og ikke mindst reducerer risikoen for at blive beskyldt for på magtfuldkommen vis at tromle sin politik igennem.

De Radikale og De Konservative – erfarer B.T. – er de to partier, som har den varmeste forbindelse til regeringen efter de første indledende øvelser, hvor partierne har fremlagt deres krav og ideer til, hvordan skattereformen skal flikkes sammen.

Venstrefløjspartierne Enhedslisten, Alternativet og SF kommer ifølge B.T.s oplysninger med stor sandsynlighed ikke med i et forlig om skattereformen.

Også Liberal Alliance står med den ene ben ude af forhandlingslokalet, fordi partiet under ingen omstændigheder vil lægge stemmer til top-topskatten, som regeringen ifølge B.T.s oplysninger står fast på.

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Danmarksdemokraterne holder sig stadig til. Det samme gælder Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

SVM-regeringen vil som bekendt lette personskatterne for i alt 6,75 milliarder kroner. De fleste af pengene skal bruges på at forhøje beskæftigelsesfradraget, mens en mindre del skal bruges på sænke topskatten fra 15 procent til 7,5 procent for årsindkomster op til 750.000 kroner.

Og så vil regeringen indføre en såkaldt top-topskat på 20 procent for årsindkomster over 2,5 millioner kroner.

Med til forhandlingsbordet har de fire topministre en pose penge på 500 millioner kroner i såkaldt forhandlingsreserve.

Regeringen forsøger ifølge B.T.s kilder at indsnævre forhandlingerne til fordelingen af denne pulje, mens flere af de indbudte partier forsøger at åbne forhandlingerne til også at omhandle fordelingen af de milliarder, regeringen vil bruge på at øge beskæftigelsesfradraget og sænke topskattesatsen til 7,5 procent for indkomster op til 750.000 kroner - også kaldet mellemskatten.

Samtidig gøres der ifølge B.T.s oplysninger fra flere partier forsøg på at inddrage andre finansieringskilder end det økonomiske råderum, så der vil kunne omlægges skatter i større omfang, end regeringen lægger op til.

Lige nu er forventningen, at regeringen og de partier, der vælger at gå med i en aftale om skattereformen, præsenterer aftalen om to-tre uger.

