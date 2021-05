Først valgte Sundhedsstyrelsen at skrotte AstraZeneca i vaccineprogrammet.

Nu er det Johnson & Johnson, som bliver taget ud af den vaccineplan, der skal sikre, at alle danskere bliver vaccineret mod covid-19.

Det erfarer B.T. fra flere uafhængige kilder.

At man vælger at tage Johnson & Johnson ud, vil betyde, at de sidste danskere formentlig først bliver vaccineret til efteråret.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

Grunden til, at Sundhedsstyrelsen nu også tager Johnson & Johnson ud af vaccineprogrammet, er, at der er fundet flere mistænkelige tilfælde af blodpropper hos personer, der er fået Johnson & Johnson.

Det var ellers planen, at Johnson & Johnson skulle være helt central i den danske vaccinekalender. Det er den covid-19-vaccine, som Danmark på forhånd havde bestilt flest af.

Og fordi man kun skal have ét stik af Johnson & Johnson, var den udset til at sætte betydelig fart på vaccinationen af særligt de yngre danskere til sommer.

Men fordi den nu bliver udskrevet af vaccineprogrammet, vil de sidste aldersgrupper i vaccinekalenderen formentlig skulle vente til hen på efteråret med at få et stik.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm

Det har i hvert fald været den tidligere melding fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Der kan dog være en kattelem til at få en Johnson & Johnson-vaccine alligevel.

Tidligere i dag skrev B.T., at Sundhedsstyrelsen nu har givet grønt lys for, at covid 19-vacciner, der er udskrevet af vaccineprogrammet, kan tilbydes til dem, der alligevel ønsker dem efter lægefaglig rådgivning.

Det gælder både AstraZeneca, Johnson & Johnson og potentielt også andre godkendte vacciner, som Danmark ikke vil bruge i vaccineprogrammet.

»Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der kan etableres en ordning, hvor der kan tilbydes tilvalg af godkendte covid-19-vacciner, der ikke anbefales og tilbydes i massevaccinationsprogrammet,« skriver Sundhedsstyrelsen i et notet.

Det er dog en politisk beslutning, om en sådan frivilligordning skal se dagens lys.

Flere partier er dog klar til at trykke på knappen.

»Når man kan lave en frivillighedsmodel for AstraZeneca, så ser jeg ikke noget problem ved, at man kan gøre det for Johnson & Johnson-vaccinen. Jeg stiller mig i vaccinationskøen og venter på, at det bliver min tur,« siger Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen, til Ritzau.