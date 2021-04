En af de helt store leverandører af covid 19-vacciner bliver nu bandlyst i Danmark.

Efter flere ugers undersøgelser er sundhedsmyndighederne kommet frem til, at danskerne ikke skal fortsætte med at få AstraZeneca-vaccinen.

Det erfarer B.T. fra flere kilder.

Aflysningen af vaccinen betyder, at vaccineplanen skrider. Ifølge B.T.s oplysninger kan konsekvensen blive, at de sidste danskere formentlig først bliver vaccineret først på efteråret.

Der var ellers lagt op til, at de sidste danskere vil få tilbudt en vaccine i slutningen af juli.



AstraZeneca-aflysningen kommer efter, at vaccinen har været suspenderet i over en måned. Det skete efter, at der blev konstateret flere alvorlige og uregelmæssige blodpropper hos danskere, der havde fået et stik med AstraZeneca.

Derfor satte sundhedsmyndighederne vaccinen på pause, men er nu kommet frem til, at det ikke er forsvarligt at genoptage vaccinationen fra den svensk-engelske medicinalgigant.

Flere nye målinger har desuden vist, at cirka hver anden dansker ikke vil vaccineres med AstraZeneca efter beretningerne om blodpropper. Og det slipper de også for nu.

Samtidig med at AstraZeneca bliver skrottet i Danmark, suspenderer myndighederne – ifølge B.T.s kilder – også en anden stor vaccineproducent, Johnson&Johnson, på ubestemt tid. Det sker, efter at der også er kommet lignende historier om blodpropper frem.

Det har blandt andet også fået de amerikanske myndigheder til at suspendere Johnson&Johnson-vaccinen.

At AstraZeneca bliver skrottet, og Johnson&Johnson bliver suspenderet, kan desuden få konsekvenser for, hvornår alle over 50 år bliver færdigvaccineret.

Det er relevant, fordi både regeringen og oppossitionen har talt om, at samfundet kan genåbnes i 'et meget stort omfang', når først alle over 50 år bliver vaccineret.

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen afholder pressemøde klokken 14.