Regeringen lukker for al offentlig transport i syv nordjyske kommuner.

Det erfarer B.T.

Det drejer sig om kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

Desuden lukkes alle barer, restauranter og værtshuse.

Først var planen, at tiltaget træder i kraft mandag 9. november, men efter en række partiledere har brokket sig, træder det nu allerede i kraft lørdag 7. november, erfarer B.T.

En række nye tiltag meldes ud på et pressemøde klokken 18.30 indkaldt af statsminister Mette Frederiksen.

Folketingets partier er netop nu ved at få en orientering af sundhedsminister Magnus Heunicke.

Tiltagene kommer af frygt for, at Nordjylland kan blive arnested for en ny global pandemi.

Coronavirus er muteret på danske minkfarme og er derefter vandret til nordjyske borgere.

Minkavler Thorbjørn Jepsen ønsker ikke at lukke politiet ind, de skal derfor selv skabe sig vej ind for at aflive ved at klippe lås op ind til hans minkfarm i Gjøl i Nordjylland, fredag den 9. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Derfor skal alle mink på minkfarme slås ihjel.

Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

»Worst case-scenariet er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen med udgangspunkt i Danmark. Det er det, der gør, at vi skal tage det her ekstremt alvorligt,« sagde Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut onsdag.

Desuden er der risiko for, at de vacciner, der udvikles lige nu, ikke virker på den muterede coronavirus.

Opdateres...