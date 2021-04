Forhandlingerne om genåbningen er godt nyt for blandt andet fodboldfans og restaurantgængere.

Det erfarer B.T.

Her er, hvad vi har erfaret indtil videre:

Et af de helt store krav fra blå blok var, at få åbningen af indendørs servicering fremrykket til 21. april frem for 6. maj.



Det er ifølge B.T.s oplysninger lykkedes.



Det kræver dog bordbestilling og fremvisning af coronapas for at kunne sætte sig indendørs på en restaurant.

Fra den 21. april må vi være 10 personer indendørs - udendørs 50

Fra den 6. maj må vi være 25 personer indendørs

Fra den 21. maj må vi være 50 personer indendørs

Fra den 11. juni må vi være 100 personer indendørs



Tilskuere kommer tilbage på landets fodboldstadions - Superliga-modellen indføres fra 21. april - altså også onsdag.

Sent torsdag bekræfter Søren Pape Poulsen (K) en del af det på Twitter:

»Mere åbnes end planlagt den 21/4. Cafeer, restauranter mm. åbner for både indendørs og udendørs servering. Udendørs uden Coronapas. Fodbolden får tilskuere på stadion efter superligamodellen. Uddannelser åbner mere. Det går den rette vej,« skriver han.

