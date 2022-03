TV-kendis stiller op for Lars Løkkes parti.

Sådan lyder det tirsdag i Se og Hør, der bringer et interview med den 57-årige Luksusfælden-vært Jan Swyrtz, hvor han ifølge mediet, fortæller, at han er den nye spidskandidat for Moderaterne i Østjylland.

Siden har artiklen været igennem Ritzau-møllen og bragt i flere af landets medier – også her på B.T.

Men nu kan B.T. afsløre, at dette ikke er tilfældet. Se og Hør har nemlig glemt at tjekke oplysningen hos partiet selv.

»Vi er meget overraskede, og jeg synes, det er decideret pinligt, at de ikke har kontaktet os,« fortæller kommunikationschef og medstifter hos Moderaterne, Jeppe Søe, til B.T. og tilføjer:

»Jeg kan bekræfte, at han har taget kontakt til os, men vi har slet ikke taget stilling til, hvem der kommer til at stille op for os. Han står på en liste af potentielle navne, men den står der flere end 100 personer på.«

Jeppe Søe fortæller samtidig, at forud for beslutningen ligger der en masse møder. Kandidaterne bliver offentliggjort på grundlovsdag.

Til Se og Hør har Jan Swyrtz ellers fortalt, at han allerede har takket ja til at blive spidskandidat i Østjylland.

»Jeg fik en henvendelse fra partiet, og jeg har sagt ja til at blive spidskandidat for Moderaterne i Østjylland,« lyder det.

Men dette er altså ikke tilfældet.

B.T. har været i kontakt med Jan Swytz, der i et skriftligt svar giver kommunikationschef og medstifter hos Moderaterne, Jeppe Søe, ret.

»Jeg kan bekræfte, at Jeppe har ret i, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning, og at kandidaterne først bliver offentliggjort 5. maj,« skriver han.