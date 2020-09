Med Mette Frederiksen i spidsen forsøgte Socialdemokratiet at lukke munden på De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, efter hun havde kritiseret udenrigsminister Jeppe Kofod i forbindelse med hans sexsag.

Da sagen eksploderede, lagde S-toppen med en koordineret aktion maksimalt pres på den radikale partiledelse for at få den til at undsige Samira Nawa.

Det oplyser flere kilder samstemmende til B.T.

Pressionen fandt sted på tre niveauer, og aktionen fandt sted i det øjeblik, at det stod klart i Statsministeriet, at B.T. ville bringe artiklen om, at Samira Nawa og De Radikale aldrig ville have udnævnt Jeppe Kofod til udenrigsminister.

Mette Frederiksen ringede til Morten Østergaard for at stoppe De Radikales kritik af Jeppe Kofod (tv.).

Det skyldes sagen fra 2008, hvor Kofod som 34-årig havde sex med en 15-årig pige fra DSU under et påskekursus på Esbjerg Højskole, hvor Kofod var gæsteunderviser.

På allerøverste plan tog statsminister Mette Frederiksen kontakt til den radikale partileder, Morten Østergaard.

Det skete dels for at sikre, at regeringen fortsat havde De Radikales opbakning, dels for at få Østergaard til at lægge luft til Samira Nawas opsigtsvækkende udtalelser.

På et niveau lavere tog Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, samtidig kontakt til den radikale gruppeformand, Sofie Carsten Nielsen.

Det er rigtigt, at jeg sagde, at der selvfølgelig kommer en reaktion fra os, når man undsiger en af regeringens ministre Jesper Petersen, politisk ordfører, Socialdemokratiet

Formålet var det samme: at sikre sig, at regeringens parlamentariske grundlag stadig var intakt, men også at få den radikale partitop til at undsige Nawa.

Jesper Petersen bekræfter, at han talte med Sofie Carsten Nielsen. Men han mener ikke, at han skulle have lagt pres på den radikale gruppeformand.

»Jeg ville alene sikre mig, at De Radikale fortsat bakker op om regeringens ministre,« siger han.

Endnu hårdere gik Jesper Petersen til stålet efter en P1-debat om Kofod-sagen, hvor han duellerede med den radikale familieordfører, Anne Sophie Callesen.

Både Jesper Petersen og Mette Frederiksen greb telefonen for at hjælpe deres partifælle Jeppe Kofod.

Flere kilder beretter, hvordan han – da mikrofonerne var slukket – i en ophedet ordveksling truede med, at kontroversen 'ville få konsekvenser' for forholdet mellem regeringen og De Radikale.

Forelagt de oplysninger siger Jesper Petersen, at 'der ringer en klokke'.

»Det er lidt mærkeligt at skulle forholde sig til en diskussion, jeg har haft i kulissen af en radioudsendelse. Men det er rigtigt, at jeg sagde, at der selvfølgelig kommer en reaktion fra os, når man undsiger en af regeringens ministre,« siger han og tilføjer:

»Hvis nogen har opfattet diskussionen som ophedet, hænger det måske sammen med, at jeg ikke vil have siddende på mig, at jeg vil miskreditere kvinder, der er stået frem. Det beskyldte Callesen mig for i radioprogrammet,« siger Jesper Petersen, der understreger, at han bakker fuldt op om Sofie Linde og den fornyede debat om sexisme.

Ud over aktionen fra Mette Frederiksen og Jesper Petersen kontaktede en ledende medarbejder i Statsministeriet også en ledende medarbejder i Radikale Venstre. Også dette havde til formål at få De Radikale til at inddæmme skaden for Socialdemokratiet.

Den Radikale partiledelse modstod imidlertid presset.

Hverken Morten Østergaard eller Sofie Carsten Nielsen kunne imødekomme S-kravet om et dementi, men fastholdt derimod, at Samira Nawas udtalelser var et relevant indspark i den aktuelle debat på baggrund af tv-værten Sofie Lindes MeToo-aktion.

Tilmed gik Morten Østergaard i rette med sig selv, fordi han for 12 år siden nedtonede alvoren i Jeppe Kofod-sagen. Og Sofie Carsten Nielsen betegnede i sidste uge Kofods handling som 'noget svineri'.

Begge understregede dog, at de ikke vil stille et mistillidsvotum til Jeppe Kofod.

Statsministeriet har ingen kommentarer til sagen.