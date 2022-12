Lyt til artiklen

Da jeg for nylig så DRs dokumentar om B.T.s afsløring af Peter Brixtofte, Farums berømte og berygtede bykonge gennem 16 år, blev jeg mindet om, hvor vild en afsløring det var.

Blev mindet om, hvordan den for 20 år siden pustede til en drøm i min egen spirende journalistmave.

'Drak for 150.000 på et døgn' stod der på forsiden.

Det var journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen, der afdækkede borgmesterens enorme forbrug af dyre vine og middage på skatteborgernes regning og hans forsøg på at dække over sine ugerninger.

Brixtofte-afsløringen pustede liv i B.T.s chefredaktør Pernille Holbølls spirende journalistdrømme. Foto: Bjarke Ørsted/Scanpix

Indtil den dag, 6. februar 2002, var Peter Brixtofte ekstremt populær blandt Farums borgere. Elever og lærere i folkeskolen fik gratis computere, skatten blev sat ned, studerende fik boliger, byens indvandrere kom i arbejde, og byens pensionister blev sendt på ferie til Gran Canaria.

Men afsløringerne fortsatte – i hundredvis.

Farvel til B.T. på papir 31. december udkommer B.T. for sidste gang på papir. I den anledning har vi plukket og genudgiver en håndfuld af de historier og store begivenheder, der har fyldt avissiderne de seneste årtier. Men intet er slut. B.T.s stærke nyheder og historier lever videre. Bare på nettet.

De to journalister blev hædret med Cavlingprisen. I 2006 og 2007 blev Brixtofte dømt i to forskellige sager og fik i alt fire års ubetinget fængsel.

Brixtofte døde 8. november 2016. Blandt dele af Farums borgere forblev han altid populær.

Genlæs de tidligere B.T. journalister Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensens Cavling-vindende afsløring her:

Falske fakturaer for millioner, dobbelt bogholderi, opdigtede mødeudgifter og organiseret fup med vin- og madregninger for millioner af skattekroner. Det er den rystende dagligdag i Farum Kommune. Og manden i centrum af dette misbrug er ingen ringere end Farums borgmester og bykonge, Peter Brixtofte (V).

Dokumenter, som B.T. er i besiddelse af, afslører, hvordan Peter Brixtofte konsekvent bruger de kommunale konti som sit eget tag selv-bord. Dokumenterne afslører desuden, hvordan han har fået fabrikeret falske fakturaer til de kommunale regnskaber for at skjule sit astronomiske forbrug af rødvine til adskillige tusinde kroner stykket og a la carte-retter.

Alt sammen betalt med skatteborgernes penge og alt sammen under falsk dække af kommunale møder.

Tag nu som et tilfældigt eksempel mandag 19. marts sidste år.

Stedet er Restaurant Sepp i Farum Park, og klokken er kravlet hen mod slutningen af eftermiddagen. Omkring bord nr. 200 sidder fem mand med værten, Peter Brixtofte, formand og aktionær i den professionelle fodboldklub Farum Boldklub og borgmester i Farum, tronende for enden.

Med panoramaudsigt ud over det pompøse fodboldstadion hygger de sig med laks a la Brixtofte – 'PBX Laks' – og chilipasta. Lokale Brixtofte-specialiteter, som bliver skyllet ned med formandens foretrukne drikkevarer – tre flasker rødvin til 8.675 kroner pr. styk, fire andre flasker rødvin til 8.750 kroner pr. styk samt en enkelt hvidvin i den helt billige ende til blot 565 kroner

Otte flasker bliver det til denne eftermiddag, hvor vinregningen alene lyder på den nette sum af 61.440 kroner

Oveni kommer så maden, og i alt løber regningen op i 63.027 kroner. Den ordner bykongen. Ganske som han plejer at gøre. Eller rettere sagt: Skatteborgerne i Farum ordner regningen. De betaler gildet, ganske som de plejer at gøre, når Peter Brixtofte slår ud med armene – hvad enten det er som borgmester eller fodboldformand. Og det gør han tit.

Indtil afsløringerne var Peter Brixtofte utrolig populær og blev blandt andet kåret som 'Årets politiker'. Foto: BO AMSTRUP

Men det mener Peter Brixtofte tilsyneladende ikke er noget, som skatteborgerne har brug for at vide. Derfor sørger han for, at der kommer til at stå noget helt andet på den regning, som bliver sendt til kommunens regnskabsafdeling.

Væk er vin, laks og pasta til fem personer for 63.027 kroner. På regningen til regnskabsafdelingen er pengene i stedet brugt på et 'dagmødearrangement' med 30 deltagere. Hokuspokus, og det hele ser pludselig mere tilforladeligt ud. Men de var ikke 30 personer, og der var ikke tale om et dagmødearrangement. Det er en løgn opfundet til lejligheden. Og dem har der været mange af.

Peter Brixtofte har i årevis systematisk brugt denne fremgangsmåde til at drikke millioner af skattekroner op. Det kan B.T. i dag dokumentere.

At Peter Brixtofte godt kan lide rødvin, drikker en hel del af den og helst kun de rigtig gode af slagsen, erkender han åbent. Men hvordan den tidligere skatteminister i Schlüter-regeringen har finansieret sit astronomiske forbrug, har været uklart.

I dag afslører B.T., hvordan borgmesteren har regnet den ud. Med en perlerække af regninger og fakturaer kan vi således dokumentere borgmesterens fuldstændig uhæmmede forbrug af vin. Et forbrug, som han konsekvent camouflerer ved at få fabrikeret falske fakturaer, der tryller vinregningerne om til uskyldige 'dagmøder', 'dagarrangementer' og 'dagmødearrangementer'.

Den gigantiske vinregning fra mandag 19. marts er langtfra enestående. Den blegner således helt i forhold til Peter Brixtoftes udskrivning til skatteborgerne allerede i dagene efter.

Alene i løbet af seks timer næste dag, 20. marts – fra klokken 19.39 til 01.33 – får skatteyderne fornøjelsen af at betale tre nye regninger for Peter Brixtofte. Samlet beløb: 87.691 kroner Det bringer døgnets samlede drukbeløb op på knap 150.000 kroner.

Hvor mange der har deltaget i løjerne, fremgår ikke af regningerne. Men skal man tro, hvad der står på de »pyntede« versioner, er der betalt 29.104 kroner for 16 gange 'Dagens Speciale' og 51.843 kroner for 33 gange 'Dagens Speciale'.

I begge tilfælde er der med håndskrift på regningen tilføjet, at 'Dagens Speciale' på regningen til kommunen skal ændres til henholdsvis 16 og 33 'dagmødearrangementer'. Kun på den tredje og sidste regning kan man direkte se, hvad den reelt dækker over.

Natten er afsluttet med en god flaske vin til den beskedne sum af 6.700 kroner samt to vand til at skylle munden efter med.

Men i Restaurant Sepp, hvor disse 'møder' er foregået, var der på dette tidspunkt intet, der hed 'Dagens Speciale'.

Sådan så B.T.s forside ud, da afsløringerne begyndte at rulle. Foto: NF

»Vi kunne godt lave et specielt måltid, en dagens speciale, men regninger på mange tusinde kroner, der lød på 'Dagens Speciale' eller 'dagmødearrangement', var fiktive og dækkede over vin,« røber en tidligere ansat på Restaurant Sepp over for B.T.

Som de fleste andre personer, B.T. har talt med, tør kilden ikke stå frem af frygt for, at Peter Brixtofte og hans tro væbnere vil gøre det umuligt for vedkommende og vedkommendes familie at overleve økonomisk og socialt i lokalsamfundet. Men at snyderiet foregik konsekvent, lægger den tidligere ansatte ikke skjul på.

»Når Peter Brixtofte bestilte bord, røg regningen til kommunen – hver gang. Uanset om det var et møde i kommunens eller boldklubbens regi,« siger kilden.

Dermed har den tidligere næstformand i Venstre ladet skatteborgerne betale for vin og mad, som intet har med kommunalt arbejde at gøre. Og det er ikke bare moralsk og etisk angribeligt – det er ganske enkelt ulovligt.

»Hvis møderne er kommunen fuldstændig uvedkommende, og boldklubben sender regningerne til kommunen, fordi man ved, at kommunen bare betaler dem, så er det bedrageri,« siger Lars Bo Langsted, professor i erhvervsret ved Aalborg Universitet og ekspert i økonomisk kriminalitet.

Udgangspunktet er, at kommunen ikke skal betale en privat virksomheds udgifter. Farum Boldklub er en privat virksomhed, et aktieselskab, hvor Peter Brixtofte ikke bare er formand, men også aktionær. Han ejer aktier for 600.000 kroner. Som sådan har han en interesse i, at boldklubben har så små udgifter og så store indtægter som muligt.

Men det er kriminelt at lade kommunen betale for udgifter, der bør afholdes af boldklubben.

»Det, at man kalder det noget andet (dagmødearrangement i stedet for mad og drikke, red.), gør det ikke kriminelt, hvis kommunen alligevel ville have afholdt udgiften. Men det er kriminelt, hvis man får kommunen til at afholde en udgift, man kalder noget andet, for at få den betalt. Så misbruger man midlerne,« siger Lars Bo Langsted.

Borgmester Peter Brixtofte viser sig kun sjældent på rådhuset. Han opholder sig mest i Reseppten, et mindre lokale i Restaurant Sepp.

Herfra styrer han såvel boldklubben som kommunen med hård hånd, mens Folketinget – hvor han hæver over en halv million om året uden at vise sig – får lov at sejle sin egen sø.

Tidligere B.T.-journalist Morten Pihl med favnen fuld af de frigivne dokumenter i Brixtofte-skandalen. Foto: JEANNE KORNUM

I garderoben uden for Reseppten står folk så i kø for at komme i audiens hos kongen af Farum, der hele dagen fra sit 'kontor' benytter restaurantens vinkort som kommunal sodavandsautomat.

»Peter har altid en flaske vin stående foran sig på bordet – altid,« fortæller flere kilder samstemmende til B.T.

Men det er ikke kun på Restaurant Sepp, at Peter Brixtofte bruger uhæmmet af skatteborgernes penge til mad og drikke.

Bregnerød Kro har i mange år været en af hans stamrestauranter, og ifølge kilder, B.T. har talt med, er fremgangsmåden med at kalde vinorgier for 'dagarrangementer', 'dagmødearrangementer' og 'dagmøder' her nøjagtig den samme som på Restaurant Sepp.

Dette gælder ligeledes for Farum Marina, som drives af Farum Boldklub med bestyrelsesformand Peter Brixtofte i spidsen. Og det er stort som småt, der fuskes med.

Fredag 4. maj sidste år om formiddagen skulle Peter Brixtofte åbenbart hygge sig på værelse 222 i Farum Boldklubs firestjernede hotel. Han bestilte og fik på værelset leveret en flaske Riesling-hvidvin til 253 kroner. Den blev skrevet på værelsesregningen klokken 10.34.

Senere på dagen, klokken 21.53, blev regningen slået ind på kassen som '1 dagmødearrangement'. Det præcise formål med 'mødet' fremgår ikke af regningen.

B.T. er alene i besiddelse af fakturaer fra fire måneder i foråret og sommeren sidste år, og kun fra Restaurant Sepp.

I begyndelsen af perioden sender Farum Park – Farum Boldklubs hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed – to bilag til kommunen for hvert 'møde'. Både den originale regning, hvor man kan se, hvad Peter Brixtofte har spist og drukket for, samt en forside, hvor beløbet – som angivet med håndskrift på originalen – er ændret til et bestemt antal møder, for eksempel 'dagmødearrangementer'.

Senere opretter restauranten på kasseapparatet en knap, der decideret hedder 'dagarrangement'. Så bliver det slået direkte ind – uden at kommunen kan se, hvad Peter Brixtofte har spist og drukket for.

Antallet af dagarrangementer, der bliver slået ind, afhænger af, hvor meget Peter Brixtofte og hans gæster har drukket for. Når det så ikke lige passer på hele kroner, tilføjes det resterende beløb som det uspecificerede 'køkken'. På adskillige regninger udgør køkkenposten ganske få kroner, for eksempel to eller tre kroner.

»Når der på regningen står et dagarrangement til titusindvis af kroner og et køkken til ganske få kroner, er 'køkken' kun skrevet på, for at beløbene kan gå pænt op. Der er intet 'køkken', der koster to eller tre kroner,« siger en tidligere ansat på Restaurant Sepp.

Restauranten selv fører et dobbeltbogholderi – ét føres for Peter Brixtoftes skyld, det andet af hensyn til restauranten. Et sæt regninger går nemlig til Peter Brixtofte, så han kan bruge dem over for kommunen. Det er de omdøbte, uskyldige regninger for 'møder'.

Det andet sæt er autentisk, originalregningerne, hvor det klart fremgår, hvad der er spist og drukket for. Dette regnskab skal restauranten selv bruge over for told- og skattemyndighederne.

Der blev jævnligt skålet i Farum i de år, hvor Peter Brixtofte sad ved roret. Foto: JØRGEN JESSEN

Ifølge B.T.s oplysninger dukker den nye fremgangsmåde, med at udelade de anstødelige detaljer om vin for titusindvis af kroner på en aften, op i samme periode, som Ole Frank bliver inspektør i restauranten i forsommeren sidste år.

Ole Frank kom fra en stilling som tjener på Bregnerød Kro, og han er i dag avanceret til at være Peter Brixtoftes privatchauffør. Det er samtidig hans job at sørge for, at der altid er vin i både Peter Brixtoftes bil, den rummelige Ford Galaxy, og alle andre tænkelige steder, hvor Peter Brixtofte opholder sig i løbet af et døgn. Ole Frank overtog jobbet, da Peter Brixtoftes tidligere privatchauffør, Mogens Laursen, døde i slutningen af sidste år.

De mange regninger, B.T. er i besiddelse af, ligger før denne dato og er stilet til enten Peter Brixtofte selv eller Mogens Laursen på rådhuset. Chaufføren ordnede så den rent praktiske side af sagen for sin chef.

Palle Pries, tidligere køkkenchef på d'Angleterre, var restauratør på Restaurant Sepp i den periode, hvor B.T.s bilag stammer fra. Han vil imidlertid ikke kommentere B.T.s oplysninger:

»For mit vedkommende er sagen med Restaurant Sepp afsluttet. Jeg har solgt forretningen til boldklubben, og jeg ønsker derfor ikke at kommentere noget som helst,« siger Palle Pries, der i dag driver et cateringfirma.

At Peter Brixtofte holder så mange kommunale møder i Restaurant Sepp som muligt, er forståeligt. Restaurationens husleje til Farum Boldklub for lokaler i Farum Park udgør således ti procent af omsætningen. Derfor: Jo flere penge borgmesteren lægger af kommunens penge i restauranten, jo flere penge ryger der over i Farum Boldklub, hvor Brixtofte altså er formand og aktionær.

Da B.T. alene er i besiddelse af fakturaer fra en begrænset periode, er det ikke muligt præcist at vurdere, hvor mange penge der sidste år blev spenderet på disse fiktive 'arrangementer'.

Men alene i løbet af 12 dage – fra 12. marts til 23. marts – blev der ædt og drukket for 267.937 kroner. Alt sammen blev det faktureret til kommunen, og alt sammen blev det betalt med skatteborgernes penge. Det giver et gennemsnitligt forbrug på 22.338 kroner pr. dag – det samme som fire kassedamer tilsammen betaler i skat på en måned.

Peter Brixtofte har nu været borgmester i Farum i 16 år.