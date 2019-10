To bryggerier i dramatisk krig om en bunke hemmelige opskrifter, som den ene anklager den anden for at have stjålet.

Det lyder måske som en ny Netflix-serie, men det er nu engang virkeligheden for to rivaliserende ølbryggeri-giganter.

Det drejer sig om virksomhederne Anheuser-Busch InBev og Miller Coors. Førstnævnte kender du måske, hvis du nogensinde har drukket en Bud Light, som er en af bryggeriets bedst solgte øl.

Nu har Anheuser-Busch InBev anklaget Millers Coors, der bl.a. laver øllene Sol, Lech og Coors, for at stjæle opskriften på netop Bud Light.

En opskrift, der anses som en decideret forretningshemmelighed af bryggeriet.

For at forstå dramaet helt til bunds må vi dog spole tiden nogle måneder tilbage.

I maj måned lagde Miller Coors sag an mod Anheuser-Busch InBev, fordi de havde lanceret en Superbowl-reklame, der beskyldte to Miller Coors-light-øl for at indeholde majsirup.

I september afgjorde en dommer, at Anheuser-Busch ikke længere måtte skrive ordene 'no corn syrup' på deres Bud Light-øl.

En dom, som bryggeriet dog har anket.

Nu anklages en tidligere ansat hos Anheuser-Busch InBev for at have stjålet de hemmelige Bud Light-opskrifter for dernæst at sende papirererne til en ansat hos rivalen Miller Coors.

Anheuser-Busch InBev har forklaret i retten, at de hemmelige opskrifter indeholder detaljerede beskrivelser af specielle ingredienskombinationer, mål og mængder.

Opskrifterne beskrives af det forudrettede bryggeri som ekstremt værdifulde for konkurrenter som Miller Coors.

Miller Coors' svar på anklagerne er ikke ligefrem beklagende:

»Miller Coors respekterer fortrolig information og tager i modsætning til Anheuser-Busch anklagerne seriøst. Men hvis ingredienserne er så hemmelige, hvorfor har de så brugt millioner af dollars på at fortælle hele verden, hvad en Bud Light indeholder?«

Sådan spørger bryggerigigantens talsmand, Adam Collins, retorisk med henvisning til, at Anheuser-Busch netop tidligere skrev på deres øl, at de ikke indeholdt majssirup.

»Anheuser-Busch har allerede tabt tre store sager i forbindelse med dette, og nu prøver de bare at distrahere folk fra det faktum, at de misledte amerikanske forbrugere med vilje.«